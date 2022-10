Fost șef la Poliţia de Frontieră, la conducerea asociației care promovează turismul în Timiș

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș are începând din 21 octombrie un nou director executiv. Este vorba de fostul polițist Iosif Nicoară.

Fostul polițist Iosif Nicoară, ultima dată consilier al președintelui CJ Timiș, Alin Nica, a preluat conducerea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș (APDT).

Nicoară a luat locul jurnalistei Delia Barbu, care a condus asociația în ultimii opt ani. Propunerea a fost făcută de Alexandru Proteasa, președintele APDT.

„În urma demisiei doamnei Delia Barbu, i-am propus domnului Iosif Nicoară să preia conducerea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș. Pentru a ocupa această poziție, domnul Iosif Nicoară a renunțat la funcția de director de cabinet al președintelui Consiliului Județean Timiș și se va ocupa în întregime de activitatea APDT”, a declarat președintele asociației, Alexandru Proteasa.

După pensionarea din poliție s-a apucat de politică

Iosif Nicoară are o carieră îndelungată în poliție. Ultima dată a fost șef al Biroului de Combatere a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Poliției de Frontieră Timiș, de unde s-a pensionat în 2019.

În 2020, când a candidat la Consiliul Judeţean Timiş, pe lista PNL, acesta spunea că este cosultant financiar. În urma alegerilor din PNL Timiș, din 2021, Nicolară a ajuns membru al Biroului Politic Județean, din partea echipei lui Alin Nica. Așa a ajuns în postul de director de cabinet al președintelui Consiliului Județean Timiș.

Conform unui comunicat transmis de APDT, Iosif Nicoară va urmări trei principale obiective: „crearea unor parteneriate cu asociații din țară și străinătate, organizarea de noi acțiuni de promovare a turismului județean și, nu în ultimul rând, inițierea și desfășurarea unor programe atractive și utile în domeniul turismului”.

„Am construit proiecte acolo unde nimeni nu credea că se poate"

„Activitatea mea în Asociația de Turism Timiș se încheie. A fost un parcurs provocator și plin de surprize, un roller coaster în care mi-am ținut deseori respirația până mi s-a făcut rău și am vrut să mă opresc, dar în care am cunoscut oameni minunați, am construit proiecte acolo unde nimeni nu credea că se poate, am câștigat premii și am pierdut neîncrederi și, mai presus decât orice, am inspirat. (...)”, a transmis Delia Barbu, care a ajuns în funcția de director al APDT în timpul mandatului de președinte CJT al lui Călin Dobra (PSD).

“Mulțumesc echipei mele pentru miile de kilometri parcurși împreună (la propriu și la figurat), pentru răbdare și încredere, pentru nopțile petrecute pe drumuri, bagajele grele și sandviciurile împărțite prin târgurile de turism. Pentru că mi-au acceptat ritmul nebun, de jurnalist dornic să predea la timp un proiect. Mulțumesc familiei mele pentru toate scutirile acordate în timpul lipsă de acasă (...) Și, nu în ultimul rând, mulțumesc pentru încredere, Călin Dobra. <Să faci ca pe acolo pe unde ai trecut tu, să fie mai bine ca înainte> (N. Iorga) – bifat!”, a mai spus Delia Barbu.