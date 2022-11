Dentistul devenit instructor de fitness în aer liber: „Frigul nu îmbolnăvește niciodată pe nimeni“ FOTO VIDEO

Ioan Gașpar, medic stomatolog în Timișoara, îi cheamă la mișcare pe locuitorii comunei periurbane Giroc din Timiș, pentru promovarea unei vieți sănătoase. „E bine să faci sport oriunde“, spune doctorul.

Medicul stomatolog Ioan Gaşpar - sau Ionuc, cum îl alintă amicii - este un veritabil împătimit al sportului. E pasionat de triatlon, străbate lumea în lung și-n lat cu bicicleta, face baie la copcă, joacă șah (în competiții oficiale) și predă ore de fitness, pe gratis.

În urmă cu ceva vreme, Ioan Gașpar a pus la cale mișcarea în aer liber din faţa stadionului „Dan Păltinişanu“ din Timișoara, în care îi antrenează, gratis, pe timişoreni, zilnic, doar de dragul de a promova sportul și viața sănătoasă.

„Unii ne naștem cu pasiunea pentru pictură, alții pentru muzică, eu cred că sunt născut pentru mișcare. Orice fel de sport, orice fel de mișcare pentru mine e bucurie”, a declarat Ioan Gașpar.

Succesul de la stadion l-a făcut pe Gașpar să mute distracția și în comuna periurbană Giroc.

„E bine să faci sport oriunde. Noi nu avem sală, suntem afară, în aer liber, e gratis, rău nu poate să fie. Frigul nu îmbolnăvește niciodată, pe nimeni. Am făcut și ploaie. Acum nici nu putem spune că e foarte frig. Astă vară, în Timișoara aveam și 60 de oameni pe seară. Văd că a prins bine și la Giroc. Mi-ar plăcea să cred că fac muncă comunitară, dar să știți că nu e un avantaj că oamenii nu plătesc. Mulți desconsideră tot ce e fără bani. Dar nu pentru ei facem aceste evenimente”, a mai spus Gașpar.

Programul lui Ioan Gașpar durează cam o oră, timp în care, pe ritm de muzică, lumea face exerciții de aerobic. Participanții au nevoie doar de o saltea.

„Am introdus în program și forță, dar toată forța e cu greutatea corpului. Fiecare poate să facă cât de greu vrea și cât poate. Văd că prinde bine, mie personal îmi place foarte mult”, a mai spus Gașpar.

Întâlnirea are loc pe platoul din fața căminului cultural. “E foarte benefică mișcarea, pentru minte, pentru trup și pentru suflet, clar. Nu reușesc să vin cât de des mi-aș dori, dar când vin am o stare de foarte bine. Merg și la stradion”, a declarat una dintre participante.

„Amintiri din copilărie, pentru că am făcut sport de performanță. Am făcut 18 ani de înot. Am făcut o pauză datorită evoluției copilului. Sportul te ajută să te menții, te menține tânăr, la nivel cu copiii, e o energie bună”, a spus o altă sportivă.

În ritm de muzică, cu mic, cu mare, femei, bărbaţi, copii, tineri şi mai puţin tineri, spun nu sedentarismului și vin să facă sport.

„A fost o periodă când am mers zilnic la stadion, au fost niște evenimente în viață și a trebuit să fac o pauză. Dar am simțit nevoia să reîncep. Am 63 de ani și mă simt foarte bine, îmi place mișcarea. În plus, sportul e cel mai bun lucru pentru copii. Mult mai bun decât în fața calculatorului, a telefonului sau a tabletei”, a mărturisit un alt amator de sport.

„Vreau să fiu un exemplu pentru copiii mei, să-I determin să facă sport în aer liber. E foarte sănătos”, a spus una din mamele care își duce copiii la sport.

La evenimentele organizate în Giroc vin și mulți copii de la școala din comună. Asta se datorează și unei învățătoare, amatoare de sport.

„Eu sunt învățătoare la școala din Giroc și ne străduim în fiecare zi să mobilizăm comunitatea în care locuim. E foarte bine. Visăm ca la un moment dat țara asta să aibă clase de sport cât mai multe. Important e educația cu care pornim în relația cu copiii noștri. Nici eu nu mă dau bătută, fac sport de câte ori îmi permite timpul”, a afirmat învățătoarea.