Angajații de pe Aeroportul Timișoara, primii care au luat Lumina Sfântă. Se vor bucura de ea și sârbii VIDEO

Paisie Lugojanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timişoara, a preluat Lumina Sfântă de la Ierusalim, care a fost adusă pe aeroport cu avion privat Cessna, care este folosit de omul de afaceri Iulian Dascălu.

Lumina Sfântă de la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost adusă în România, sâmbătă seara, cu un avion special, de o delegaţie a Patriarhiei Române. De la Bucureşti, un avion privat a transportat Lumina la Timişoara. Este vorba de un Cessna înmatriculat în Ungaria, folosit de omul de afaceri Iulian Dascălu, patronul de la grupul Iulius.

Lumina a fost preluată de la piloți de Presfinţitul Paisie Lugojanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timişoara. În drum spre Salonul Oficial, unde îl aștreptau oficialitățile și preoții veniți din numeroase parohii, Paisie a fost oprit de lucrătorii de pe Aeroportul Timișoara, care au luat primii Lumina Sfântă de la Ierusalim.

„Mă bucur că Dumnezeu își arată în continuare dragostea pentru întreaga umanitate și la acest mare praznic a trimis Sfânta Lumină. Cu binecuvântarea părintelui patriarh, de ani buni este această tradiție de a aduce Sfânta Lumină din Țara Sfântă. Toți părinții prezenți aici vor avea ocazia să ducă Lumina în parohiile lor, credincioșilor, să împărtășească acest dar al lui Dumnezeu. Hristos a biruit păcatul, a biruit moartea și prin această biruință ne-a dăruit nouă nădejde. Că dacă viața pe acest pământ se termină, urmează o veșnicie. Prin multă credință avem și noi ocazia să fim părtași la această nouă viață, veșnică. Dumnezeu ar răbdare și își revarsă harul peste noi, iar nouă nu ne rămâne decât să fim mai atenți, cu inimile deschise, cu mințile mai înțelepte, pentru a învăța și a duce viața cu multă nădejde, cu dragoste pentru aproapele nostru. Această poruncă a iubirii o împărtășim și noi astăzi. În altă parte e război, oamenii mor, trebuie să avem o rugăciune și pentru aceștia, pentru că vărsarea de sânge nu este caracteristică creștinilor”, a spus Paisie Lugojanul.

Au venit și preoți din Serbia

Pe aeroport au venit delegaţii ale bisericilor din Arad, Caras-Severin sau Hunedoara, dar și din Serbia, de la Vârșeț. Cu toţii au plecat cu lumina spre bisericile lor, pentru a participa la slujba de Înviere.

„Este deja o tradiție, de câte ori ajunge Lumina Sfântă de la Ierusalim la Timișoara, noi venim aici, la aeroport, de unde ducem mai departe Lumina către frații noștri ortodocși români dar și sârbi. În fiecare an, noi ducem Lumina și fraților ortodocși sârbi. Am înțeles că este o aeronavă care a dus lumina de la Ierusalim și la Belgrad, dar noi suntem mult mai aproape de Timișoara și le dăm și fraților sârbi. În această seară, la slujba de Înviere de la Biserica Ortodoxă Română de la Vârșeț sunt așteptați peste o mie de persoane”, a spus preotul Andrei, de la Catedrala Episcopală din Vârșeț.

În Salonul Oficial au așteptat Lumina primarii de la Șag sau Ghiroda, subprefectul Sorin Ionescu cât și Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

„Suntem aici să primim acest simbol al Învierii și pentru a ne asigura că va ajunge la toate comunitățile creștin ortodoxe din Timiș, Caraș-Severin și din alte părți. Meritul aparține Mitropoliei Banatului, noi, autoritățile locale asigurăm tot sprijinul logistic astfel încât toate lucrurile să se desfășoare în deplină siguranță. După ce ne asigurăm că totul este în regulă, împreună cu familia voi merge la Înviere”, a spus Sorin Ionescu.

„Este un moment unic, dar pe care îl retrăim an de an. E un paradox, dar Lumina Sfântă simbolizează resurecția, învierea, renașterea, a tot ceea ce este bun în noi. E acel moment din an în care ne regăsim pe noi înșine prin Isus Hristos, care ne amintește de fiecare dată că a murit pentru noi, un sacrificiu pe care nu știu câți dintre noi ar fi capabil să-l facă pentru alții”, a declarat Alin Nica.

Paisie Lugojanul a plecat spre Catedrala Mitropolitană, unde, la ora 24.00, va începe slujba ţinută de mitropolitul Ioan Selejan.