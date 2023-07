Pacientul care aștepta în spital să moară a fost operat. Se află în recuperare

Aurel Miruță, pacientul din comuna Prigoria, județul Gorj, care aștepta să moară în Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, a fost operat în Spitalul nr. 1 Craiova.

Piciorul acestuia i-a fost amputat de la șold, pentru că i se infectase în urma unei escare. Operația a reușit și acesta se află acum în recuperare.

Aurel Miruță, în vârstă de 55 de ani, se află imobilizat în scaunul rulant de aproximativ 30 de ani în urma unei traume la coloana vertebrală. Din cauza acestei situații apar frecvent escare. Acesta cerea ajutor, în urmă cu o săptămână, pentru a fi primit de un spital din România, în vederea efectuării operației: „Am avut o escară pe șoldul drept, care s-a infectat și am înțeles că a ajuns la os. Este nevoie de o intervenție chirurgicală ortopedică de specialitate, care nu se poate face în spitalul din Târgu Cărbunești. Nu vrea nimeni să mă primească de la un spital din România ca să mă opereze. Am făcut atâtea demersuri încât nu știu ce să mai fac. Să mă duc eu în situația mea și să bat la ușile spitalelor? Medicul de la Târgu Cărbunești m-a ajutat enorm“, se plângea bărbatul înainte să fie mutat la spitalul din Craiova și operat.

Direcția de Sănătate Publică Gorj a solicitat intervenția Ministerului Sănătății pentru un transfer la o altă unitate medicală din țară și, astfel, a fost mutat la spitalul din Craiova.

Operația, singura șansă la viață

Medicul Alexandru Ivan, de la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, spunea că operația era singura șansă la viață a pacientului, însă aceasta nu se putea face la Tg. Cărbunești, pentru că este foarte complexă, deoarece infecția se întindea către bazin și musculatură și pacientul este septic.

Din fericire, pacientul a fost operat la Spitalul nr. 1 din Craiova.