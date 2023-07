Două fete de 14 ani, reținute după ce au bătut crunt o copilă de 13 ani într-un parc din București

Două fete de 14 ani au fost reținute pentru agresarea unei minore de 13 ani care a ajuns cu nasul rupt și cu mai multe răni pe corp la spital. Incidentul a avut loc zilele trecute în Parcul Alexandru Ioan Cuza din Capitală.

„În urma cercetărilor și investigațiilor desfășurate de către polițiștii Secției 12 au fost identificate patru minore, două în vârstă de 14 ani, iar celelalte două în vârstă de 13 ani, bănuite de comiterea faptei. La data de 11 iulie 2023, în baza mandatelor de aducere care au fost puse în aplicare, cele patru minore implicate, cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani, au fost depistate și conduse la audieri”, arată un comunicat al Poliției Capitalei.

În urma cercetărilor, ieri, față de cele două minore în vârstă de 14 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior, în aceeași zi, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Agresiunea a avut loc pe 6 iulie, la ora 15.00 pe o bancă aflată pe o alee principală a parcului, după ce fata de 13 ani fusese ademenită afară de o prietenă. Când a ajuns în parc, însă, a fost înconjurată de un grup de adolescente.

Fata a sunat-o pe mamă, care este asistentă medicală la Ambulanță, ea fiind și cea care a intervenit la caz și a dus-o la spital. „Cum am putut... I-am toaletat plăgile, am pansat-o și am adus-o într-o cameră de gardă de spital de urgență. Nu știu ce ceartă au avut, nu am investigat, nu am avut timp, au scos-o din casă ca să o prindă în parc. Erau cel puțin 20 de copii, băieții făcuseră cerc în jurul lor și fetele o băteau. Au pus-o în genunchi, să o umilească și să le pupe mâinile, un copil de 13 ani, cu ce traumă poate rămâne? Au târât-o pe jos, în genunchi, i-au dat apă să bea, că leșina copilul pe stradă, i-au pus gheață, starea psihică a copilului meu este la pământ, nu mai vrea să stea singură în casă, eu am primit telefoane de amenințare că vor veni și ne vor tăia”, a povestit aceasta.

