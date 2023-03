Om de afaceri din Târgu Jiu, condamnat la închisoare cu executare pentru că a făcut sex cu două minore

Omul de afaceri din Târgu Jiu, Laurențiu Gheorghe Maronidis, zis ”Marocanu”, a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare de Judecătoria Târgu Jiu.

Maronidis a fost găsit vinovat de faptul că a întreținut relații sexuale cu două minore în vârstă de 15 ani.

Magistrații au dispus obligarea acestuia la plata unor daune morale de 250.000 de lei pentru cele două minore cu care a întreținut acte sexuale.

Maronidis a fost trimis în judecată pe data de 15 iulie 2022, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Faptele ar fi fost comise în luna august 2021.

Maronidis a fost reținut în vara anului 2021. „Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că în perioada 12‐23 august a.c., bărbatul ar fi întreţinut raporturi sexuale cu două minore de 15 ani, din municipiul Târgu Jiu şi oraşul Turceni“, au tranmis reprezentanții Poliției Gorj la momentul respectiv.

Plângerea a fost depusă de familia uneia dintre fete, care se afla în relații de prietenie cu Maronidis. Cele două minore frecventau ștrandul pe care Maronidis în deține în Târgu Jiu.

Mai mult decât atât, scenele de amor au fost filmate de camerele video de supraveghere, iar unele filmulețe au ajuns pe Internet.

„Eu nu cred că nu ştia că acele camere video nu ştia că «bat» în acea direcţie. Ar fi putut să le oprească. El ştia ceea ce face. Imaginile sunt surprinse de camere de supraveghere video şi au ajuns în spaţiul public, fiind distribuite de el. Din ce am înţeles de la nişte surse, astfel de filmări cu minore în ipostaze indecente se vând pe bani. Am auzit mai multe persoane că ar fi văzut pe internet acele filmări, dar momentan, nu ştiu nimic concret. Nu ştiu pe ce site. Pe mine m-a anunţat mama fetei. Era într-o stare foarte rea. Ulterior, am aflat ce s-a întâmplat şi am rămas blocat, mai ales că ştiam de ani buni“, a spus tatăl uneia dintre fete.