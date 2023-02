Mărturiile locuitorilor din Runcu, epicentrul cutremurului din Gorj: „Am ieșit în pijama, nu m-am mai gândit la nimic"

Locuitorii din satul Dobrița, comuna gorjeană Runcu, au ieșit disperați din case în momentul în care au simțit cutremurul. Oamenii sunt pe străzi și se tem să intre deocamdată în case.

Cum au simțit că încep să se miște lucrurile în jurul lor, locuitorii din comuna Runcu, locul unde a fost epicentrul cutremurului de 5,2 grade pe Richter, de luni după-amiază, au ieșit disperați din case. Cei mai mulți au spus că și-au luat copiii de mână și au ieșit afară.

„Nu m-am rugat decât să nu se întâmple și la noi ce s-a întâmplat în Turcia. De două zile sunt la pat, am gripă. Când am simțit patul mișcându-se cu mine, ap început să țip că e cutremur. Am ieșit afară în pijama, în picioarele goale. Nu m-am mai gândit la nimic altceva. A fost cumplit ce am simțit”, a declarat una dintre localnice.

„S-a simțit bine! Din fericire, am scăpat! Oamenilor le-a fost teamă, e normal. Ne bucurăm că nu au fost pagube materiale, și cel mai important, toată lumea este bine", a declarat Adi Grigore Cîmpeanu, primarul comunei Runcu.

În ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora României), s-a produs în OLTENIA, Gorj, un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adâncimea de 13,2 kilometri, conform Institutului pentru Fizica Pământului. Seismul a fost localizat la 102 km sud-vest de Sibiu, 107 km nord-vest de Craiova şi 137 km vest de Piteşti. Cutremurul a fost urmat de două replici de 2,4 pe scara Richter la o adâncime de 5 km și de 3.0 pe scara Richter la o adâncime de 15 km. Ambele replici au avut epicentrul în aceeași zonă seismică în Gorj, sat Dobrița.