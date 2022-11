Adunare de ziua Sfinxului din Bucegi. Oamenii s-au strâns iar la „piramida energetică“ VIDEO

Iubitori de paranormal s-au strâns și în acest an în jurul Sfinxului din Munții Bucegi, în ziua de 28 noiembrie, pentru a se „încărca energetic“ de ziua monolitului. Unii dintre ei au avut nevoie de ajutor.

Oamenii cred că în ziua de 28 noiembrie, considerată ziua Sfinxului din Bucegi, cu un sfert de oră înainte de ora 17.00, razele soarelui formează un efect de lumină, interpretat drept o „piramidă magică” plină de energii puternice pe care doar iniţiaţii le pot simţi.

Aceștia au luat cu asalt platoul din jurul Sfinxului, iar salvamontiștii au avut și ei de furcă. Unii veniseră îmbrăcați neadecvat pentru vremea din Bucegi, unde totul este acoperit cu zăpadă. Unul mai ales era îmbrăcat în magician.

„Un turist echipat "foarte bine" intenționa să ajungă la Vf. Omu. Spre dezamăgirea lui, a dat peste noi care, obligați să-i stricăm planurile, l-am oprit din elanul lui și l-am îndrumat către telecabină. Se pare că Sfinx-ul, de ziua lui, atrage o paletă foarte largă de turiști. Să mai zică cineva că nu avem o meserie riscantă”, este mesajul transmis de Salvamont Bușteni.

De asemenea, doi tineri neechipați de munte au avut nevoie de ajutorul salvatorilor pe Valea Caraimanului.

„Cei doi încercau să ajungă la Sfinx, dar au ales cel mai periculos traseu turistic. Când au dat de zăpadă și au văzut că se întunecă, au intrat în panică și au cerut ajutor”, au mai precizat salvamontiștii.

Piramida energetică și mirajul către Sfinx

Internetul abundă de mărturii care mai de care mai spumoase legate despre ceea ce pot simţi „aleşii” în preajma monumentului natural la final de noiembrie.

Legenda, care nu are la bază o cercetare ştiinţifică, atrage însă an de ani sute de persoane, multe dintre acestea nefamiliarizate cu drumeţiile montane şi cu vremea de multe ori aprigă în această perioadă din an.

Pasionații de paranormal spun că în zona Sfinxului vor avea loc diferite fenomene inexplicabile, așa că ghizii montani au organizat astfel de evenimente, care să îi ducă pe turiști aproape de Sfinx.

Traseul Dichiu-Piatra Arsă- Sfinx are 9 kilometri, iar ultimii patru kilometri trebuie parcurşi pe jos.

Monoliții sunt ai județului Dâmbovița

După ani întregi de procese, instanța a hotărât că Sfinxul şi Babele din Bucegi aparţin judeţului Dâmboviţa. Problema teritorială asupra celor două monumente, care se află pe raza comunei Moroeni, a fost tranşată definitiv.

Conform portalului instanţelor de judecată, Curtea de Apel Piteşti a respins, ca nefondate, recursurile declarate în această speţă de autorităţile din Prahova, decizia fiind definitivă.

Procesul dintre cele două judeţe a început în urmă cu mai mulţi ani şi a trecut pe la mai multe instanţe. O primă instanţă care a pronunţat o decizie în această speţă a fost Tribunalul Dâmboviţa, în octombrie 2019, iar în septembrie 2020, Curtea de Apel Ploieşti, unde se judeca recursul, a admis o cerere de strămutare, dosarul fiind trimis la Curtea de Apel Piteşti, care, în decembrie 2020, a casat sentinţa iniţială şi a trimis dosarul la rejudecare la Tribunalul Vâlcea.