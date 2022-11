Traumele lăsate sportivilor de primul test doping. „Trei ore a durat până s-a putut preleva proba” VIDEO

Testarea doping este un pas pentru care sportivii de performanță ar trebui pregătiți de la vârste mici. Se poate face în orice moment al carierei lor și deloc puțini sunt cei care spun că prima testare i-a luat complet prin surprindere.

Sportivii legitimați ar trebui să știe că pot fi testați pentru a se depista dacă au consumat substanțe interzise în oricare moment al carierei lor sportive, deși de obicei sunt vizați în fazele superioare ale competițiilor naționale, probabilitatea crescând la cele internaționale. Din păcate, spune Christine Vișcoțel, reprezentanta Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), din discuțiile cu sportivii a observat că în special cei mici sunt complet nepregătiți pentru acest moment. Reprezentanta ANAD a dezbătut această problemă la Slatina, în cadrul unei întâlniri de lucru la care au participat profesori, antrenori și sportivi din Olt, Dolj și Vâlcea.

La întrebarea „Când poate fi testat pentru prima dată un sportiv?”, răspunsul este simplu: „Oricând, pentru că nu vârsta, ci calitatea de sportiv dictează acest lucru”. Cu alte cuvinte, sportivii pot fi testați și la șapte ani, și la 11 ani, și la 14 ani... Testarea doping presupune prelevarea unei probe de urină și/sau de sânge. Ceea ce produce cel puțin disconfort este prelevarea probei de urină, care revine sportivului, observat direct de către ofițerul antidoping. Iar observarea înseamnă „contact vizual direct cu orificiul de emitere a probei”, momentul fiind de-a dreptul traumatizant la prima experiență.

„Trei ore a durat până când am reușit să prelevez proba. Nu puteam urina”, a dezvăluit un sportiv astăzi cu experiență, menționând că nu i se vorbise niciodată despre asta.

O atletă, de asemenea cu mulți ani de competiții în spate, a dezvăluit că a fost testată prima dată la 14 ani și, la fel, nu știa prea multe despre acest moment, așa că a trecut greu prin experiență. Prima testare are impact negativ și pentru băieți și pentru fete, în egală măsură, cu atât mai mult atunci când vine fără niciun fel de pregătire despre ce urmează. În general, se are însă în vedere ca sportivul să nu fie notificat în timpul derulării probelor, tocmai pentru a nu se pune și mai mare presiune. „Din feedback-ul pe care l-am primit eu de la sportivii mai tineri, și băieții simt același tip de presiune și neplăcere în ceea ce a însemnat zona de testare. Antrenorii se plângeau că băieții au ajuns să fie mai pudici decât fetele. Să nu mai facă duș la comun, să... ”, a adăugat oficialul ANAD.

Cum se derulează controlul doping

Testarea doping se desfășoară conform unui protocol standard la nivel mondial și presupune parcurgerea următoarelor etape: selecția sportivului; notificarea sportivului; recoltarea probelor; analiza probelor; gestionarea rezultatelor. Sportivul poate fi testat atât în competiție, cât și în afara competiției. Pentru testarea în competiție este de menționat că intervalul de testare începe la ora 23,59 din ziua premergătoare debutului competiției și se termină odată cu închiderea acesteia. În tot acest interval de timp sportivul poate fi notificat, iar din momentul notificării va avea o „umbră” până în momentul predării unei probe de urină conforme (cantitate suficientă, concentrație în parametri).

Proba de urină se dă sub directa observare a ofițerului (care are același sex cu sportivul). Sportivul se dezbracă de la mijloc în jos și va avea, de asemenea, mâinile libere până la cot, pentru a se evita orice fel de suspiciune de eventuală măsluire a probei. Sportivul alege un kit din minimum trei puse la dispoziție.

Prelevează o cantitate de minimum 90 ml de urină, din care se împart 30 ml pentru proba B și 60 pentru proba A (operațiunea o face fie sportivul, fie, dacă are nevoie de ajutor, însoțitorul său – tutore, antrenor etc., care are dreptul să-l asiste pe sportivul minor). Prima se analizează la laborator proba A, proba B devenind probă martor care se păstrează 10 ani. În acest interval, chiar dacă la momentul primei analize rezultatul a fost negativ, proba-martor poate fi din nou analizată, dacă există indicii care să impună o asemenea decizie, evident, cu tehnologia de laborator de la momentul analizării probei, însă urmărindu-se substanțele de pe lista interzisă la momentul prelevării. Astfel se explică rezultatele pozitive pentru probe inițial negative.

Sportivii pot fi aleși în mod aleatoriu, sau se stabilește un eșantion urmărindu-se anumiți parametri. „Pentru testarea în afara competiției poți fi testat oriunde și oricând, fără un motiv prealabil. Dacă ai fost inclus într-un lot de testare ești obligat să furnizezi informații de localizare. Vei putea fi testat: acasă, la antrenament, sau în alte locuri relevante”, au aflat sportivii și antrenorii și din materialul video proiectat în timpul work-shop-ului.

„Nu se încalcă o anumită intimitate?”

Ofițerii antidoping bat pur și simplu la ușa sportivului din programul de testare, fără a suna sau a anunța în vreun fel vizita lor, iar acest aspect creează disconfort. Mai mult, sportivii aflați în această situație au obligația să declare trimestrial o serie de date privind participarea la competiții, locul desfășurării acestora, al antrenamentelor, un interval zilnic de o oră și un loc în care pot fi găsiți în acel interval etc.. Practic, fiecare pas pe care-l face un sportiv inclus într-un program de testare este atent monitorizat, iar fiecare schimbare de plan care apare trebuie transmisă de către sportivi.

„Nu se încalcă o anumită intimitate?”, a vrut să știe un tânăr sportiv, contrariat de ideea că poate fi surprins și invitat să ofere o probă în orice moment. „Din păcate, nu putem negocia orice fel de lege, mai ales când vorbim despre o lege care funcționează peste tot cu aceiași parametri”, a fost răspunsul Christinei Vișcoțel.

Sportivii au aflat și de ce nu se sună înainte. „De-a lungul timpului au fost situații în care s-a încercat manipularea prelevării de probe. O situație foarte drăguță de care vorbeau colegii mei: o probă care a venit de la laborator, proba negativă, perfect, dar cei de la laborator i-au transmis domnului felicitări, pentru că era însărcinat”, a dezvăluit Vișcoțel.