Subiecte Bacalaureat 2024. Elev: „Cel mai ușor BAC din ultimii 10 ani, la Matematică. Într-o oră și 15 minute eram gata cu subiectele” VIDEO

Absolvenții de liceu au susținut marți, 2 iulie 2024, a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2024. Nici Matematica și nici Istoria nu le-au pus probleme. „Am căutat capcane, n-am găsit”, spun elevii, care s-au declarat surprinși de cât de ușoare au fost subiectele.

A doua probă scrisă a Bacalaureatului i-a ținut cu sufletul la gură pe părinții tinerilor aflați în examen. În preajma școlilor părinții s-au adunat și au început să dezbată pe marginea subiectelor „scurse” pe Internet înainte de finalizarea probei. Deși existau semnale că „subiectele au fost ușoare, poate prea ușoare”, nici măcar atunci când primii candidați au început să iasă din săli și să confirme că au avut subiecte cu un grad de dificultate mediu nu au fost pe deplin convinși. „Da, dar pot greși tocmai pentru că li se par ușoare și nu sunt atenți”, s-au temut părinții.

„Niciun subiect de departajare. E trist”

La centrul de examen de la Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina, un liceu de top din județul Olt, candidații au început să iasă din săli în jurul orei 11,00. Aproape toți cu zâmbetul pe buze, rar fiind tinerii cărora subiectele să li se fi părut dificile.

„Au fost subiecte foarte ușoare, comparativ cu anii trecuți. Chiar au fost subiecte ușoare, nimic să te pună în dificultate. Am căutat capcane, dar nu era nimic, chiar nu era nimic. Treci o dată prin ele și te-ai putea gândi că e ceva, dar n-a fost”, a spus un absolvent de la Mate-Info care a susținut examenul la Matematică. Și colegii săi i-au împărtășit opinia. Chiar mai mult, au ieșit supărați că subiectele au fost prea ușoare.

„Cel mai ușor BAC din ultimii 10 ani, la Matematică. Într-o oră și 15 minute eram gata cu subiectele. Niciun subiect de departajare. E trist, pentru că acum orice greșeală costă foarte mult. Înainte făceai subiectul greu și să zicem că-ți permiteai să greșești la ceva ușor, acum nu-ți mai permiți să greșești la ceva”, a explicat un alt candidat de ce nu crede că subiectele îi avantajează.

Un alt candidat spune că a identificat și subiecte care ar putea face diferența între absolvenții de nivel mediu și cei care pot spera la 10 la Matematică. „Ca și subpuncte, pot să spun că la subiectul II a fost un subpunct mai greu, la c), și la III, tot așa, la integrală. În rest au fost subiecte de nivel mediu. Valorează în total un punct. Un elev de nivel mediu ar lua în jur de 8,00 – 9,00 și un elev experimentat ar lua în jur de 9,50-10. Mă încadrez pe la 9,50”, a spus tânărul.

Chiar și elevii care, recunosc, mai mult au lipsit de la ore în ultimul an de liceu speră la o notă de 7,00.

„Am făcut, am scris vreo 10 pagini. Am făcut subiectul I, subiectul II, nu mă așteptam să intru să le fac. Oricum, eu mai mult de jumătate de an n-am fost, mi-a plăcut mie mai mult să chiulesc, dar să ajung eu să scriu 10 pagini și să-mi dau silința să fac ceva...! Sper la un 7,00”, a spus tânărul.

Profesorul de Matematică Marius Perianu, care este și directorul Colegiului Național „Ion Minulescu” Slatina, a declarat că se așteaptă la rezultate bune în urma probei de marți.

„Astăzi a fost o probă relativ accesibilă, în care subiectele menite să facă departajarea au fost totuși unele în stil clasic, cu metode obișnuite, fără a avea neapărat nevoie de vreun artificiu deosebit pentru rezolvare. (...) Consider că în urma probei de astăzi ar trebui să avem rezultate bune la Minulescu. Copiii par mulțumiți, ies cu zâmbetul pe buze. Profit de ocazie să le mulțumesc și colegilor care s-au ocupat de elevii noștri astfel încât după patru ani de zile să ieșim așa, cu zâmbetul pe buze, și să avem niște părinți mulțumiți”, a declarat prof. Perianu.

„Pentru un elev care a fost consecvent în învățare erau accesibile”

Și subiectele pe care le-au avut de rezolvat, la Matematică, absolvenții liceelor tehnologice au fost accesibile, consideră prof. Doina Popa.

„Subiectele sunt lucrabile, sper să fie bine. Depinde fiecare cât a fost de emotiv. Subiectele, pentru un copil care a fost consecvent în învățare, erau accesibile. Dar, emoțiile copiilor... Ei sunt încă la început de viață, de examene. Mai ales că este un examen cu miză mare pentru viitorul lor. Eu îmi doresc să se fi descurcat”, a declarat prof. Popa.

În cazul absolvenților de la liceele tehnologice se deschide însă și un alt subiect de discuție, spune prof. Doina Popa. Sunt elevi care intră la liceu cu medii mult mai mici decât cei de la liceele teoretice, chiar sub 5, în schimb subiectele de la BAC sunt comparabile ca grad de dificultate.

„Ar fi bine dacă s-ar ține cont și de situația aceasta, pentru că noi avem de recuperat foarte mult cu ei când vin în liceu. Dacă media de admitere, să spunem, ar fi minim 5, ar fi obligatorie, atunci într-adevăr copilul ar avea un bagaj de cunoștințe stabil. Or noi avem multe de recuperat după ce intră ei în liceu. La noi este lupta, pentru a putea să ajutăm un copil, să depășească nota 6. Dar avem și copii buni, copii care sunt și studenți, copii care au luat și la examene note mari. Noi niciodată nu-i luăm unui copil șansa de a învăța, ne străduim să-i ajutăm cât mai mult”, a adăugat prof. Popa.

„La eseu se face diferența de obicei”

Ușoare li s-au părut subiectele și candidaților care au susținut proba obligatorie a profilului la Istorie.

„A fost ușor. România postbelică. Au fost și cerințe din domnitori, relativ ușoare. Pentru cineva care a învățat a fost ușor. La eseu se face diferența de obicei. Trebuia să facem un eseu de aproximativ două pagini”, a dezvăluit un tânăr care se pregătește pentru admitere la Academia de Poliție. Spune că subiectele de la admitere „nu prea au legătură cu cele de la BAC”, însă este în mod clar avantajat de faptul că a susținut și la BAC proba la Istorie.

Profesoara Larisa Radu, care și-a așteptat elevii la ieșirea din centrul de examen de la Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina și le-a răspuns la întrebări, a confirmat că nici subiectele de la Istorie nu au avut un grad mare de dificultate.

„Subiectele au fost accesibile. Probabil că notele vor fi foarte mari. De obicei subiectul al III-lea face puțin diferența între notele elevilor. Fără capcane, din ce am putut să văd până acum. Elevii sunt foarte încrezători, au făcut toți bine, cel puțin cei cu care am vorbit. Să sperăm că și notele vor fi pe măsură. Mult succes pentru ultima probă!”, le-a transmis elevilor prof. Radu.