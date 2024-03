Răsaduri de legume oferite gratuit familiilor cu copii bolnavi de cancer. „Știu ce înseamnă să-ți întindă cineva o mână”

Familiile greu-încercate care vor să-și producă în gospodărie, fără tratamente chimice, legumele pot apela pentru a primi gratuit răsadurile necesare, dar și sfaturi de la un grădinar cu experiență. Veronica Gogoț, cea care de aproape 10 ani produce „legume magice”, își oferă sprijinul pentru cât mai multe grădini bio.

Veronica produce legume de foarte mulți ani, însă în ultimii aproximativ 10 ani a avut grijă să pună pe masa clienților săi (din legumele pe care le produce, în primii ani în care fiul său lupta cu boala a mai și vândut) legume tratate cât mai puțin. A trecut printr-o încercare care dă peste cap viața oricărui părinte.

Fiul său a învins cancerul, iar de atunci familia Gogoț face atât cât poate pentru a-i ajuta pe părinții altor copii care trec prin aceeași încercare să le asigure copiilor lor hrană sănătoasă. Donează în cea mai mare parte aceste legume și nu doar legume proaspete, ci și conserve preparate în fermă.

Cum a apărut ideea de a dona și răsaduri

De curând, chiar un copil care luptă cu boala a venit la Strejești, în județul Olt, în ferma în care se produc „legumele magice”, așa cum se numesc de mai mulți ani legumele crescute în ferma familiei Gogoț (copiii din Magic Camp le-au botezat), și a donat semințe.

Gestul acestui copil a inspirat-o pe Veronica să treacă la pasul următor și să le ofere familiilor care vor să-și producă legumele răsaduri produse la Grădinari.

„O poveste de curaj și inspirație: Un băiat puternic și plin de speranță, luptând cu o boală cumplită, ne-a învățat ce înseamnă să oferi și să împărtășești. Ne-a adus semințe pentru răsaduri, în ciuda luptei sale personale cu cancerul. Acest gest simplu, dar profund, ne-a mișcat și ne-a inspirat să facem mai mult.

Pornind de la această idee, ne-am gândit că putem face o diferență reală în viața familiilor cu copii bolnavi. Știm cât de importantă este alimentația sănătoasă pentru ei și ne-am propus să îi susținem în acest sens. Astfel, ne-am mobilizat să facem primul pas către înființarea grădinilor bio în curțile acestor familii. Prin susținere, ne referim la donarea de răsaduri și la oferirea de sprijin în crearea și întreținerea acestor grădini. Fiecare mic gest de generozitate poate face o diferență imensă în viața celor care luptă cu boli grave”, a anunțat Veronica Gogoț.

Mamă a doi copii, o fată și un băiat care astăzi fac voluntarit în sprijinul familiilor cu copii bolnavi de cancerl, Veronica spune că nu poate uita perioada grea prin care a trecut și nici faptul că atunci i s-a întins o mână.

„Părinților care au solarii eu din tot sufletul le dau, pentru că știu ce înseamnă să-ți întindă cineva o mână. Atunci când copilul făcea tratamentul, noi puneam grădină pentru vânzare, pentru că nu aveam cum să susținem altfel totul Vreo trei-patru ani am mai pus grădină pentru vânzare. Noi ne produceam și răsadul, dar la un moment dat nu am mai putut să facem și asta, nu am mai avut când. Într-un an a trebuit să cumpărăm. N-a fost suficient ce am cumpărat, dar ne-a donat cineva niște răsad, după ce a plantat la el i-a mai rămas. N-a vrut să-mi ia bani. Doamne, cât de mult a contat ajutorul acela! E important, dacă poți să faci ceva, să ajuți. Să te rogi la Dumnezeu să ai tu suficient pentru tine și dacă Dumnezeu îți trimite pe cineva în nevoie, ajută-l, că poate nu întâmplător a venit la tine!”, face apel Veronica.

Orice fir cumpărat ajută o familie în nevoie

Veronica va planta în acest an legume în șase solarii. Munca este enormă, însă niciodată nu s-a temut de efort, teama i-a fost doar că nu poate ajunge cu legumele crescute la ea în fermă peste tot pe unde e nevoie. Muncește alături de soțul său, iar cei doi copii, fata - elevă la liceul militar din Craiova, iar băiatul - student la Cluj, îi ajută de fiecare dată când ajung acasă.

Copiii familiei Gogoț și-au „molipsit” și prietenii și se mai întâmplă ca în weekend ferma de legume să fie animată de tineri care muncesc din greu.

Pentru că sunt ani buni de când Veronica Gogoț oferă legumele sale curate familiilor cu copii bolnavi, vești despre faptele bune ale familiei au ajuns în mai multe colțuri ale țării și când se așteaptă mai puțin se întâmplă să vină și ajutorul.

E loc însă de mult mai mult, pentru că nevoile copiilor bolnavi și ale familiilor lor sunt mari. Ajutor poate oferi oricine, și nu doar donând sume de bani (se întâmplă, oricum, rar), ci oferind semințe, materiale necesare pentru solarii și chiar cumpărând surplusul produs în fermă.

„Fiecare gest de sprijin adus asociației noastre este esențial pentru continuarea acestui proiect plin de sens și importanță. Fie că este vorba despre donarea de consumabile necesare în grădină sau sprijin financiar, fiecare contribuție contează în mod semnificativ. Ne puteți susține chiar prin cumpărarea de răsaduri de orice fel. Cu ajutorul vostru, putem să ne extindem acțiunile și să aducem mai multă bucurie și beneficii în viețile celor care se luptă cu boli grele. Mulțumim din inimă pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în această călătorie de solidaritate și compasiune!”, își încheie Veronica apelul.

Cei care pot da o mână de ajutor, dar pot și primi sfaturi de folos de la un legumicultor cu experiență, se pot adresa direct Veronicăi Gogoț, pe pagina Veronica Gogoț - Legume magice.