Cum ajungi de la Counter Strike la Forțele Speciale. „La noi faceți ce alții plătesc să facă”. Ce au răspuns elevii

Reprezentanții Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale le-au prezentat elevilor din ultimul an de liceu oportunitatea de a deveni parte din acest sistem „ca-n filme”. Ce au răspuns elevii.

Unul dintre primii militari școliți să facă parte din Forțele Speciale ale Armatei Române s-a aflat, luni, 18 septembrie 2023, la Slatina, la Centrul Militar Județean Olt, unde le-a prezentat elevilor oportunitatea de a se pregăti cum numai în filme pot vedea.

„Am format un grup de vreo 12 oameni, foarte puțini, dar ne doream să facem ceva pentru țara asta. Drept urmare, din 2003 am urmat mai multe stagii de pregătire, am început să ne brevetăm scafandri, să ne facem personal aeronavigant, să sărim cu parașuta, să specializăm controlori în trafic aerian (nu vă închipuiți că avioanele pe sus zboară de capul lor și au semafoare. Nu, nu-i ca pe stradă. Este cineva la sol care le dirijează și el spune unde să se ducă). Am încercat să mergem, să ne ascundem prin pădure, să trăim în pădure, să ne hrănească efectiv pădurea (să știți că nu ne dăm seama câte ne poate oferi acest pământ). Odată înființat, ne-am pregătit timp de doi ani de zile și am plecat în Afganistan. Exact în 2006 am început primele misiuni. O să întrebați ce înseamnă operator: operator este o persoană ca mine, ca voi, ca și colegii mei, dar care are identitatea ținută la ascuns. Nu suntem expuși public, foarte rar apărem în public. De ce? Facem misiuni de care nu prea multă lume aude, nu prea multă lume merge prin ele. Sunt acțiuni punctuale, foarte precise și cu un impact deosebit”, le-a explicat reprezentantul Forțelor Speciale.

Nu mult mai târziu elevii aveau să afle că acesta a participat la șapte misiuni în Afganistan și că, deși are nenumărate salturi cu parașuta la activ, încă îl mai țin genunchii să petreacă, la pensie, la Vama Veche (una dintre întrebările adresate de elevi a fost la ce vârstă se iese la pensie din sistem).

Elevii, care au venit de la trei licee din Slatina, au mai aflat că toți militarii din Forțele Speciale române se află sub cupola unui comandament, Comandamentul Forțelor Speciale, care este separat de Statul Major al Forțelor Terestre, Statul Major al Forțelor Aeriene și Statul Major al Forțelor Navale, dar și că batalione în care se pregătesc operatori pentru Forțele Speciale sunt la Buzău, la Mangalia, la Bacău și la Târgu-Mureș. Doar la Bacău se specializează parașutiști de comando, au mai aflat elevii.

„Avem o școală de instruire nou-înființată, noi ne creăm oamenii noștri. Aveți în față produsul școlii, școala este situată într-o zonă foarte frumoasă a țării, lângă Brașov, în localitatea Vlădeni. La sfârșit o să vă dăm și numerele de telefon”, li s-a mai spus elevilor.

Cea mai simplă cale de a intra în rândurile Armatei este la Forțele Speciale, li s-a spus elevilor care în acest an se hotărăsc ce vor face după liceu. Această cea mai simplă cale este aceea de a alege să devină soldat gradat profesionist sau subofițer.

Pentru a deveni soldat gradat profesionist au nevoie doar de diploma de absolvire a învățământului obligatoriu (zece clase), iar pentru un post de subofițer au nevoie de dimplomă de Bacalaureat. Urmează probele eliminatorii, care nu sunt de speriat, li s-a spus elevilor, după care începe efectiv pregătirea.

Cât câștigă un operator din Forțele Speciale

Cele mai moderne arme, element de tehnică și uniforme le au recruții din Forțele Speciale, au mai aflat elevii. O întrebare simplă - Pasionați de Counter Strike avem aici? – a deschis din acest punct o adevărată cutie a Pandorei. Băieții au început să întrebe de diverse tipuri de arme, dornici să știe dacă acestea se află în dotarea trupelor Forțelor Speciale. Răspunsul că da, acestea, toate, le pot regăsi aici i-a încântat pe o parte, dar nu îndeajuns încât să-i convingă să dea jocul video pe experiențe similare din viața reală.

„La noi faceți ce alții plătesc să facă. O să ziceți: ce nebun sare dintr-un avion perfect funcțional? Uite, noi sărim toți”, au mai aflat elevii, aceștia fiind invitați să pună întrebări.

„Ați fost împușcat?”, a vrut să știe un adolescent. „Păi, dacă m-am pregătit, cine să mă împuște? Nu avea cine să mă împuște”, a venit și răspunsul.

Cât câștigă un operator în Forțele Speciale au vrut să știe de asemenea adolscenții. „Uite, o întrebare foarte bună, până la urma urmei trebuie să ne întreținem familia. Și voi o să aveți o familie. Salariul la noi pleacă de la 4.000 lei. Vorbim de două categorii separate: soldați gradați profesioniști și subofițeri. Subofițerul pleacă de la 4.500 lei, la care se adaugă sporuri, în funcție de pregătirea pe care ți-o dorești s-o faci.

Dacă vrei să te faci parașutist, ai sporuri în plus. Fiecare salt pleacă de la valoarea de 200 lei, nu contează categoria. Dacă te faci scafandru, ora de scufundare este undeva la vreo 50 lei, dar nu este oră de 60 minute. Dacă îți dorești să conduci o ambarcațiune, și acolo primești bănuți în plus. Odată cu creșterea în vechime, la fiecare trei ani, se mai adaugă o treaptă. Nu vă închipuiți că veniți și din prima vă așteaptă cineva cu BMW-ul, că am văzut că e la modă BMW-ul în Oltenia, înainte, pe vremea mea, erau măgarii. Dar ca tu să primești un salariu acceptabil și tu trebuie să dai ceva în schimb. Dacă ne gândim că facem numai pentru bani, nu este bine”, le-a mai spus reprezentantul școlii de instruire a Forțelor Speciale.

„Consider că pot să fac bani frumoși și altfel, nu riscându-mi viața”

Și vârsta la care se pot pensiona oamenii din forțele Speciale i-a interesat pe elevi. Au aflat că personalul aeronavigant, de exemplu, se poate pensiona la 47 ani. „Vârsta minima este 47 ani. La 47 ani încă poți să mergi în Vamă”, a venit răspunsul.

La finalul prezentării, în timp ce cei mai mulți adolescenți se grăbeau spre ieșire, câțiva s-au apropiat de militarii veniți să le explice ce înseamnă Forțele Speciale din cadrul Armatei Române și au început să pună întrebări. Sunt și cei care, probabil, își vor încerca forțele participând la admitere. Tinerii interesați de detaliile tehnice, și mai puțin cei care vor să știe cât este salariul, se vor regăsi printre recruți, spun specialiștii în recrutare.

„De obicei sunt cei care vin la sfârșit și întreabă. Și nu întreabă de salariu, ci întreabă ce presupune, ne întreabă dacă noi credem că ar putea să se descurce…”, au precizat reprezentanții Școlii de instruire pentru Operații Speciale.

Mai multor tineri, în schimb, li s-a părut prea riscant să facă asta, iar retribuția, prea mică în raport cu riscurile pe care și le asumă. Au răspuns tranșant că nu ar încerca.

„Nu sunt genul care să-mi risc viața, nici măcar pentru bani. Consider că pot să fac bani frumoși și altfel, nu riscându-mi viața”, a răspuns cu sinceritate un elev.