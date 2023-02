Dată dispărută de patru luni, adolescenta din Sibiu răpită anul trecut acuză: „Părinții vor să mă vândă”

Cazurile de răpire din Sibiu fac multă vâlvă în ultima vreme. Autoritățile din acest județ organizează acum evenimente destinate prevenirii mariajelor timpurii și implicit a răpirilor.

În luna februarie a anului trecut era declanșat mecanismul „Alertă răpire copil”, după ce o adolescentă de 13 ani dispărea din Tălmaciu - Sibiu. Fata avea să fie găsită în ziua următoare în compania unui băiat de o vârstă cu ea, la aproximativ 20 de kilometri depărtare de casă, într-un apartament din municipiul Sibiu.

Părinții care i-au reclamat răpirea după mai bine de cinci ore aveau să menționeze că Maria Căldărar a fost luată din curtea casei de patru persoane necunoscute și urcată cu forța într-un BMW care a demarat în trombă spre o destinație necunoscută.

Copila răpită avea să declare, însă, ulterior că se afla de bunăvoie în compania iubitului ei, pentru că nu voia să fie măritată de părinți cu un băiat pe care nu-l iubea.

La câteva luni după acest caz, în luna noiembrie a anului trecut, Maria a fost din nou dată dispărută de către familie. Doar că acum dispariția ei este tratată ca „plecare voluntară”.

Straniu este că în timp ce Poliția spune că o caută pe tot mapamondul, adolescenta care acum are 14 ani postează pe Facebook că este bine mersi în compania iubitului ei și că a fost nevoită să fugă de acasă din cauza părinților cărora le cere insistent să o lase să-și trăiască viața. Și îi acuză că nu o vor înapoi decât pentru a o obține bani de pe urma ei.

Restul autorităților ridică neputincioase din umeri în privința tradițiilor greu de înțeles ale comunităților de etnie romă, în special a mariajelor aranjate de timpuriu, încă din copilăria mirilor, pe bani, care duc atât la răpiri, cât și la plecări de acasă.

Dată în urmărire generală, cu consemn la frontieră

Un caz de răpire a fost reclamat în noaptea de 9 / 10 februarie 2022. Ancheta i-a găsit la nici 24 de ore atât pe victimă cât și pe făptași.

Din data de 25 noiembrie 2022, Maria este dată din nou dispărută, fiind în urmărire generală, națională și internațională, cu consemn la frontieră, chiar dacă polițiștii sibieni au deschis în acest caz un dosar de plecare voluntară de la domiciliu.

După patru luni, polițiștii sibieni susțin că încă nu au reușit localizarea și identificarea fetei, deși părinții sunt ferm convinși că se află în țară, chiar în compania băiatului pentru care a fost răpită la începutul anului trecut.

„Nu mai știm nimic despre ea. Le-am spus polițiștilor că este în Blăjel, însă nu s-a făcut nimic. În alte cazuri s-a lăsat cu rețineri, dar în cazul nostru nu se face nimic”, au acuzat aceștia.

„Părinții m-au vândut de două ori până acum. Poliția știe care este toată treaba”

În ciuda părinților și a faptului că este căutată de Poliție, copila a postat între timp mai multe mesaje pe rețelele de socializare, pentru a menționa că vrea să fie lăsată în pace, că este bine și că a plecat de acasă de bunăvoie.

Cea mai recentă dintre mărturii a fost făcută chiar zilele trecute. Este un mesaj video de aproximativ o jumătate de oră, din care o parte în limba romani, cu grave acuzații la adresa părinților și cu un puternic impact emoțional.

„Nimeni nu i-a întrebat pe părinții mei de ce am plecat de acasă! Am plecat de bunăvoie și din cauza lor, pentru că în fiecare zi eram bătută, urmărită în stil mafiot, sechestrată... pusă în cușcă, cu câinii. Poliția din Sibiu știe care este toată treaba: că la opt ani am fost vândută pe 30.000 de euro, la 10 ani jumătate am fost vândută în Tălmaciu cu 60 - 100.000 de euro...”, susține Maria Căldărar printre altele.

Membrii comunității rome confirmă faptul că fata, care de fapt provine din Porumbacu de Jos, era măritată în Tălmaciu (fără acte) și că practic a fugit de la soț. Dar dispariția a fost semnalată de către sora ei, la care se pare că stătea, în Porumbacu de Jos.

„Am fost vândută să întrețin relații sexuale cu un băiat de 12 ani care-mi venea până la brâu”, a mai menționat adolescenta susținând că Poliția Sibiu este la curent cu toate învinuirile pe care le aduce părinților.

Într-un alt mesaj video apare pe stradă alături de cel pe care-l numește „iubitul meu, soțul meu”, pentru a demonstra că nu este sechestrată de nimeni și nu are nici o problemă: „Uitați, ne aflăm pe stradă, venim de la cumpărături. Sunt bine”.

Răpiri la indigo

Cazurile la care fac referire părinții Mariei Căldărar s-au produs la începutul acestui an: o minoră în vârstă de 14 ani, din Tălmaciu - Sibiu, Luminița Carolea și o tânără, de 20 de ani, din Arpașu de Jos, Gabi Maria Zoltan, au fost și ele protagoniste ale unor răpiri.

În ambele situații au fost furate de iubiții lor, ca să scape de soarta pe care le-o planificaseră propriii părinți, care le-au dorit măritate cu alți băieți.

În cazul de la Arpașu de Jos doi bărbați din Porumbacu de Jos au fost arestați pentru lipsire de libertate. Din această localitate sunt și părinții băiatului care au comandat în luna ianuarie răpirea copilei în vârstă de 14 ani, din Tălmaciu, pentru care au plătit 6.000 de euro.

În acest caz au ajuns după gratii cinci persoane: patru bărbați și mama băiatului care a pus la cale întregul plan, iar alte cinci persoane sunt cercetate în stare de libertate pentru instigare și complicitate. Victima, Luminița în vârstă de 14 ani, l-a cunoscut pe băiat pe Facebook, iar răpitorii au intrat în casă mascați și înarmați cu săbii și topoare. Tot în compania iubitului a fost găsită și această adolescentă.

Discuții pe tema căsătoriilor aranjate între minori și a răpirilor

Aranjarea căsătoriilor încă din copilărie în comunitățile rome reprezintă o practică seculară. Răpirea în astfel de cazuri este de asemenea o tradiție, în ciuda legislației românești care interzice astfel de practici, cu pedepse care ajung până la 10 ani de închisoare.

Luni, 27 februarie, Prefectura Sibiu a găzduit o întâlnire a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi Sibiu, plecând de la evenimentele care au loc în ultima perioadă în acest județ. Din dorința de a preveni mariajele timpurii și a răpirile care se produc în special în comunitățile cetățenilor români de etnie romă, a fost dezbătută această problemă de către reprezentanți ai instituțiilor implicate în acest fenomen: Poliția Județeană Sibiu, Inspectoratul Școlar, Direcției de Sănătate Publică, ONG-uri etc..

Atât reprezentanții romilor cât și cei care lucrează direct cu această etnie au criticat reacția autorităților la problemele acestor comunități, pe care au catalogat-o drept lipsă de implicare și au vorbit despre faptul că nu există statistici și informații clare în ceea ce privește căsătoriile aranjate ori intervenții ale Poliției în salvarea minorelor sechestrate de multe ori chiar de către propriile familii, pentru a le determina să fie de acord cu aceste mariaje timpurii aranjate adesea pe bani.

Sute de copii cu copii, doar în Sibiu

În asemenea condiții, nici nu-i de mirare numărul mare de nașteri în rândul mamelor minore. Anul trecut, numai în județul Sibiu, 292 de copile au născut, patru dintre ele neavând mai mult de 13 ani.

Potrivit unui studiu cele mai multe nașteri în rândul copilelor de etnie romă din țara noastră au loc în regiunea Centru din care face parte și Sibiu.

Între timp, însă, autoritățile fac proiecte, strategii și programe pentru romi, fără rezultate prea clare, din lipsă de finanțare și personal specializat.

Prefectul de Sibiu Mircea Dorin Crețu a propus totuși ca din luna martie membrii grupului să vină cu propuneri în Planul Județean de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome, pentru a găsi căi de dialog cu aceștia, împreună cu reprezentanții unităților administrativ teritoriale.