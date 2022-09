Râmnicu Vâlcea, orașul unde infractorii vor fi vânați cu mașini electrice

Poliția Locală din Râmnicu Vâlcea a fost dotată marți, 13 septembrie, cu patru mașini electrice. Reprezentanții administrației publice locale au anunțat că mai sunt necesare încă trei astfel de autoturisme ecologice.

Achiziția a fost făcută în urma participării Primăriei din Râmnicu Vâlcea la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2022.

În luna septembrie a acestui an a fost semnat un contract de achiziție în valoare de peste 120.000 de euro (610.000 lei) cu tot cu TVA, din care o treime, aproximativ 40.000 de euro (210.000 lei), reprezintă contribuția Fondului de Mediu prin ecotichetele Rabla Plus.

„Ca să poți prinde infractorii trebuie să ai mijloace așa cum trebuie”

Patru mașini electrice Volkswagen e-up au intrat deja deja în dotarea Poliției locale, de marți, 13 septembrie.

Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău susține că acestea sunt capabile să ajute la prinderea infractorilor, deși aceasta reprezintă sarcina poliției de stat: „Ca să poți prinde infractorii trebuie să ai mijloace așa cum trebuie. Am încercat să ne aliniem noilor tendințe. Mașinile sunt sută la sută electrice. Au autonomie de aproximativ 330 de kilometri. Asta înseamnă că pentru cel puțin trei – patru zile prin oraș este suficientă o încărcare”, a menționat edilul.

„Am cerut și celorlalte direcții să-și înnoiască parcul auto”

Administrația publică locală deține o stație de încărcare în parcarea uneia dintre direcțiile din subordinea - cea de la Taxe și Impozite - și intenționează să mai achiziționeze încă una, pentru că intenționează ca prin același program național auto fie înnoit parcul de autovehicule nu doar al Poliției Locale, ci și al celorlalte direcții din subordine precum: Piețe Prest, ETA, Acvarim etc..

„Am cerut și celorlalte direcții din cadrul Primăriei să-și înnoiască și ele parcul auto. Este firesc să urmăm această tendință, de achiziționare a mașinilor electrice. Avem stații de încărcarea la Direcția de Impozite și Taxe Locale, vom mai face stații de încărcare chiar în curtea Primăriei, în așa fel încât să nu pierdem timp cu alimentarea acestora”, a mai precizat edilul din Râmnicu Vâlcea.

„Am scăpat de jafuri, care au fost dese la REMAT”

„Nu vrem să mai mergem prin oraș cu câte vreo mașină la care pică aripa sau portiera”, a menționat primarul Mircia Gutău.

Noile mașini electrice au înlocuit autoturisme neperformante și poluante, care au fost duse la casare. „Mai avem de luat cel puțin trei mașini. Într-o primă instanță mai intenționăm să luăm încă una sau două, depinde și de bugetul pe care-l vom avea. Alt avantaj foarte mare este că am scăpat de jafurile respective care au fost dese la REMAT”, a mai spus edilul din Râmnicu Vâlcea.

Costul pentru 100 de kilometri este de 6 – 7 lei, susține furnizorul

Furnizorul celor patru auto electrice este o firmă vâlceană desemnată în urma unei proceduri publice de selecție. Potrivit reprezentanților acesteia, costul pentru 100 de kilometri este de aproximativ 6 – 7 lei, la prețurile actuale ale pieței de energie. Acumulatorii sunt garantați pe o perioadă de opt ani de zile, tabla 12 ani, iar restul pieselor au garanție de patru ani sau mai mult de 120.000 de km.

Motorizarea autovehiculelor este exclusiv electrică. Se încarcă și din mers și sunt echipate cu rampă luminoasă și instalație acustică. De asemenea sunt inscripționate în conformitate cu legislația în vigoare.

Ce concluzii s-au tras în urma testelor drive ale mașinilor electrice

Potrivit testelor drive auto făcute până acum în România, Volkswagen e-up, noua mașină din dotarea Poliției Locale Râmnicu Vâlcea, atinge 100 de km în 11,9 secunde și poate rula cu viteza maximă de 130 km/h, iar autonomia deși mare este în realitate este mai redusă decât menționează producătorul. Bateria se poate încărca, în funcție de tipul de încărcător, între 48 de minute și cinci ore și jumătate, în stațiile publice.

După cum au remarcat și specialiștii ProMotor, inspirați de un test-drive făcut de un posesor de Tesla, consumul afișat de o mașină electrică nu este cel real, iar costul la 100 km parcurși este în realitate mai mare decât cel menționat, cu 10%.

Testul drive a scos la iveală că în realitate nu se contorizează consumul de curent în parcare și nici cel pentru încălzirea bateriei și există pierderi de curent la încărcare. În plus, cu cât se încarcă mai lent, cu atât sunt pierderi mai mari. Specialiștii au amintit și de costurile din primul an cu înmatricularea, rovinieta, RCA-ul, setul de anvelope, casco etc. care contribuie la creșterea costului la 100 de kilometri parcurși.