Cutremurul din Gorj a provocat panică și în Vâlcea. Cum a fost afectat acoperișul unui bloc FOTO

Ambele cutremure de marți după-amiaza, 14 februarie, produse în Gorj, au avut efecte și în Vâlcea. După cel de-al doilea seism, pompierii militari din județ au intervenit în cazul unui bloc care risca să rămână fără acoperiș.

Primul cutremur produs de Valentine´s Day, la ora 15:16, a a avut magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter. A fost mai puternic față de cel din ziua anterioară, dar și mai intens ca durată.

Două ore mai târziu, s-a înregistrat încă un cutremur în Oltenia, la ora 17:24:29, cu magnitudinea ML 4.2, la adâncimea de 15 kilometri.

Zonele în care s-a înregistrat epicentrul cutremurelor produse în cele două zile consecutive au fost diferite, chiar dacă au avut loc în același județ - Gorj.

Cel de luni s-a înregistrat la nord - vest de Târgu Jiu, la 15 kilometri adâncime, în timp ce marți primul s-a produs în apropiere de granița cu județul Vâlcea, la sud - vest de Târgu Jiu și la 6 kilometri adâncime, iar al doilea la 15 kilometri adâncime, la nord - vest de capitala județului Gorj.

Informațiile oferite de autorități au fost și ele contradictorii. Inițial, s-a spus că primul seism a avut loc în Vâlcea și că a avut o magnitudine de 4,7 iar apoi de 5,1 pe scara Richter și că s-a produs la 40 kilometri adâncime.

Ce ar trebui să știi în caz de cutremur: unde se pot găsi informații

Oficialitățile au revenit asupra informațiilor și au comunicat: „În Oltenia, Gorj, s-a produs un cutremur de 5,7 pe Richter, la o adâncime de 40 km. Echipaje operative din județele unde seismul a fost resimțit vor fi trimise în teren pentru efectuarea misiunilor de recunoaștere. Informații despre măsurile și modul de comportare înainte, în timpul și după producerea unui seism, aici: https://fiipregatit.ro/ghid/cutremur/. Reguli de comportare în caz de cutremur: https://youtu.be/rlEuJdtQrgI. Atenție! În cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări, anterior declanșării acestora. Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență): https://ro-alert.ro/intrebari-frecvente/”.

Specialiștii de la Institutul de Fizica Pământului au menționat însă că acest seism s-a produs la o adâncime de 6,2 km și la 102 km SV de Sibiu, 106 km NV de Craiova, 136 km V de Pitești, 167 km E de Timișoara, 180 km S de Cluj-Napoca, 184 km SE de Arad, 196 km V de Brașov, 219 km E de Belgrad, 223km E de Zemun, 223km V de Ploiești. Cutremurul a avut două replici cu magnitudinile de 3.4 ML, la adâncimea de 10 km, respectiv 3.5 ML, la adâncimea de 5 km.

Reprezentanții ISU Vâlcea au mai precizat că informațiile despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute și prin aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

Despre cel de-al doilea seism s-a spus: „Cutremur GJ - Zona Oltenia/ - În ziua de 14.02.2023, 17:24:29 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adâncimea de 15 km”.

Potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului al doilea cutremur s-a produs la 106 km SV de Sibiu, 106 km NV de Craiova, 140 km V de Pitești, 164 km SE de Timișoara, 182 km S de Cluj-Napoca, 182 km SE de Arad, 200 km V de Brașov, 214 km E de Belgrad, 219 km E de Zemun, 226 km NE de Nis.

Tabla de pe acoperișul unui bloc, desprinsă în urma cutremurelor de marți

La scurt timp de la anunțarea producerii celui de-al doilea seism, ISU Vâlcea a anunțat că pompierii militari au fost solicitați să intervină în cazul unui bloc căruia i se desprinsese tabla de pe acoperiș (foto), situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, pe bulevardul principal al orașului - Calea lui Traian.

„Se deplasează două autospeciale de intervenție aparținând Gărzii de Intervenție Râmnicu Vâlcea. Eveniment anunțat de Poliția Locală. Nu sunt victime. Forțele de intervenție comunică faptul că este o bucată de tablă parțial desprinsă de pe acoperișul blocului. Din spusele locatarilor, tabla este desprinsă de mai mult timp. Nu este un efect al cutremurului”, au menționat reprezentanții ISU Vâlcea.

„Am ieșit din casă cu copilul, că zdrăngănea mobila în casă”

În urma cutremurelor de marți cele mai multe informații au circulat pe rețelele de socializare. „Eram în picioare și n-am mai avut timp să simt vibrațiile când am observat cât de tare se mișcă masa din living... A fost destul de șocant, pentru că în rest părea că totul este static. Cel puțin asta a fost impresia pe care am avut-o eu. Zgâlțâielile au fost mai puternice decât luni și mai intense ca durată”, a povestit un vâlcean.

„Cutremur la Râmnicu Vâlcea! L-am resimțit destul de tare. Îngrozitor!” sau „Am fost alertat de telefon cam cu 10 secunde înainte de a se produce, de către sistemul Android. 5,79 urmat de trei replici cuprinse între 3.20 și 3.90”, ori „Am văzut lustra cum se balansa puternic și scaunul cu mine. Ciudate vremuri! Chiar nu e în regulă cu ce se întâmplă!”, „La Craiova oamenii au ieșit în stradă, iar în Târgu Jiu au căzut și bucăți de tencuială dintr-un bloc. O să ajungem să ne obișnuim” - au mai comentat internauții.

Alții au remarcat: „Mult mai tare decât ieri și mai multe secunde” sau „La ora 15 și 19 minute se mișcau becurile din casă, mobila...” ori „Am ieșit din casă cu copilul că zdrăngănea mobila în casă”, sau „Eram în fața tv-ului și m-a mișcat nițel. Credeam că am amețeală! Apoi am realizat că este cutremur în România”.

Tot mai des românii au început să-și pună întrebări despre rezistența clădirilor în care locuiesc în astfel de situații: „În sute de ani nu am fost în stare să proiectăm o scară de refugiu care să reziste la cutremure! Câtă încredere aveți în blocurile noi? Că eu m-am crucit de ce am văzut și auzit până acum”.