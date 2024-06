Rezultate alegeri locale 2024: Vlad Oprea obține al șaselea mandat la Primăria Sinaia

Vlad Oprea, prim-vicepreședinte al PNL Prahova și primar în funcție al stațiunii Sinaia, a câștigat un nou mandat în urma alegerilor locale din 2024. Conform rezultatelor centralizate până acum, Oprea a obținut între 47-48% din voturi, transmite News.ro.

„Da, am un nou mandat. A venit numărătoarea din secţii, au venit rezultatele. Nu am adunat exact dar am obţinut în jur de 47-48%”, a transmis Vlad Oprea pentru News.ro.

El a menționat că rezultatele pentru Consiliul Local Sinaia sunt încă parțiale și nu se ridică la același nivel ca cele obținute pentru funcția de primar.

Campania electorală a lui Vlad Oprea a fost marcată de scandaluri și dezvăluiri controversate. Recorder a publicat o investigație intitulată „Cartelul din Carpați”, în care se discută despre proprietăți deținute de Oprea prin intermediari, inclusiv un castel în Franța și o vilă în Sinaia, într-o zonă de rezervație arhitecturală. Investigația a mai menționat licitații trucate și implicarea unei firme deținute de mama edilului în diverse afaceri.

Potrivit investigației, Benjamin Gont ar fi un om de casa al edilului din Sinaia, implicat în diferite afaceri din centrul stațiunii. Pe numele lui ar fi fost achiziționat castelul din Franța.

Într-un interviu televizat realizat în luna mai, Vlad Oprea a afirmat că investigația Recorder, care a adus în prim-plan mai multe controverse legate de proprietățile și afacerile sale, a apărut doar din cauza începerii campaniei electorale. Pe fundalul interviului, se putea auzi o voce care îi șoptea începutul discursului.

Reprezentanți ai PSD Prahova au declarat pentru News.ro că partidul câștigă alegerile pentru președinția Consiliului Județean Prahova, o premieră pentru PSD în această regiune.

Dezvăluirile despre afacerile și deciziile controversate ale lui Vlad Oprea nu sunt o noutate. Societatea civilă contestă vehement un proiect major al edilului: ridicarea unei parcări cu șapte etaje într-o zonă istorică a stațiunii Sinaia.

Prezența la vot la alegerile locale în orașul Sinaia a fost de 61,78 % .

Alegerile locale din 2024 confirmă că Vlad Oprea va continua să conducă Primăria Sinaia pentru al șaselea mandat consecutiv, în ciuda controverselor și scandalurilor care au marcat campania sa electorală.