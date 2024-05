"Cartelul din Carpați". Afacerile controversate din jurul primarului din Sinaia şi legăturile sale cu politicieni de top - Recorder

Jurnaliștii Recorder susțin, într-o investigație de presă, că primarul din Sinaia, Vlad Oprea, deține, prin interpuși, proprietăți pe care nu le-ar putea justifica, inclusiv un castel în Franța. Edilul și-ar fi construit o vilă imensă în inima stațiunii.

"Grupuri de interese formate din demnitari ai statului român și interpuși pe numele cărora se adună banii. Protecție politică de la vârful celor mai importante instituții. Averi prea mari ca să mai încapă între granițele țării, ascunse în proprietăți imobiliare din Vestul Europei.

În urmă cu un an, am pornit pe urmele unei astfel de povești, după ce un ziar regional din Franța a scris despre un grup de investitori români care a cumpărat un castel din Hexagon pentru a-l transforma în hotel de lux. Deși vorbeau de un grup de români, francezii menționau un singur nume – Benjamin Gont – după toate aparențele, o persoană aflată în rolul de paravan", scriu jurnaliștii Recorder.

Conform investigației, Benjamin Gont ar fi un om de casa al edilului din Sinaia, implicat în diferite afaceri din centrul stațiunii. Pe numele lui ar fi fost achiziționat castelul din Franța.

"Am mers în Franța să aflăm povestea castelului cumpărat de misterioșii investitori români și ne-am întors în țară pentru a lua urma banilor. Am descoperit o grupare creată și protejată de oameni politici girați de la vârful coaliției de guvernare. O grupare care a pus stăpânire pe cea mai cunoscută stațiune turistică a țării, transformând-o într-o sursă de îmbogățire", mai spun cei de la Recorder.

Vila din Sinaia cu stradă proprie

Conform Recorder, primarul și-ar construit o vilă de aproximativ o mie de metri pătrați în inima stațiunii Sinaia, cu stradă proprie și cu scări care să facă mai uşor accesul spre centrul orașului, proprietate care, în acte, aparține firmei pe care o deține mama sa, Privacons SRL. Societatea ar fi încasat sute de mii de euro pentru diferite servicii sau terenuri supraevaluate de la oameni de afaceri care ar fi obținut diferite autorizații de la primărie.

Jurnaliștii au și mărturia unei persoane care ar fi fost în anturajul primarului o perioadă, Emil Nenciu, acesta susținând că una dintre atribuțiile sale era să participe, formal, la diferite licitații.

Recorder dă exemplu o tranzacție în care ar fi fost implicată firma mamei edilului: vânzarea unui teren, presupus a fi supraevaluat, către omul de afaceri Cosmin Fleacu, anterior câștigării de către firma pe care o controlează a licitației de concesiune a peste 2 ha pentru un proiect în Platoul Bucegi. La licitație a participat o singură firmă, Novum, controlată de afaceristul menționat anterior, spune sursa citată. Acesta a negat că ar fi fost vorba de o șpagă mascată.

Legăturile cu Lucian Bode

Emil Nenciu a afirmat ca edilul are legături de prietenie cu ministra Culturii, Raluca Turcan, şi soțul ei, Valeriu Turcan, fost consilier prezidențial, dar şi cu Lucian Bode, fost ministru de interne şi secretar general al PNL.

De altfel, Lucian Bode ar avea şi legături de afaceri cu familia edilului din Sinaia. Mai exact, un teren scos din circuitul forestier ar fi ajuns la sora primarului Oprea la un preț subevaluat, iar ulterior, o parte din el, ar fi fost vândută, tot la un preț mic, fiului lui Lucian Bode.

Construcția vilei lui Bode ar fi asigurată de societatea lui Benjamin Gont, fără experiență în construcții şi fără angajați, arată Recorder.

"Este un teren de 500 mp, o fi puțin , o fi mult, unii care îmi poarta de grija au mai mare garajul decât terenul meu. Îmi place foarte mult Sinaia. Am hotărât, împreună cu familia mea, să fac aceasta investiție. Sunt prieten cu domnul primar Oprea de la Sinaia așa cum sunt prieten cu sute şi sute de primari liberali", le-a spus Bode jurnaliștilor.

Întrebat cum a ajuns să cumpere respectivul teren de la sora edilului din Sinaia, Bode a afirmat că nu o cunoaște pe aceasta. "Nu știu cine a fost proprietar înainte de a achiziționa eu acel teren. Eu am fost la notar. Eu încerc sa-mi construiesc o căbănuță. (..) Nu știu cine e sora domnului Oprea, eu am văzut un cetățean care a venit cu actele. (..) Nu am cumparat de la sora domnului Oprea, eu am cumpărat de la un domn, care a venit cu actele, i-am virat banii si asta e tot".

Chestionat cum a ajuns la acest constructor pentru a îi face vila, având în vedere că e omul lui Vlad Oprea, Bode spus : "Asta cu vila, cu amprenta la sol de aproximativ 100 mp, spuneți-le altora că își fac vilă de 100 mp. Este o casa de vacanță. E treaba mea cum l-am găsit. Nu știu omul cui e, știu că realizează lucrări de calitate, știu ce a mai furnizat"