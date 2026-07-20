O mașină s-a făcut praf după ce a izbit o stâncă, în Munții Ciucaș. Patru oameni răniți în accident

Patru persoane au fost rănite luni, în Munții Ciucaș, după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit de o stâncă pe drumul care leagă Cabana Ciucaș de stațiunea Cheia, în județul Prahova. Intervenția echipelor de salvare a fost una dificilă, deoarece accidentul s-a produs într-o zonă montană unde ambulanțele nu pot ajunge direct.

Potrivit primelor informații, în mașină se aflau șase persoane. În urma accidentului, patru dintre ocupanți au suferit fracturi și diverse traumatisme, în timp ce alte două persoane au scăpat nevătămate.

La locul accidentului au fost mobilizate mai multe forțe de intervenție, inclusiv o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD, o autospecială de primă intervenție și comandă, un vehicul UTV și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

„Victimele prezintă traumatisme craniene și fracturi”

Salvamontiștii și echipajele SMURD au acționat în pentru evacuarea răniților și transportarea acestora către un punct accesibil autosanitarelor.



„Intervenție în desfășurare a Salvamont Prahova-formatia Cheia, în sprijinul ISU Prahova, pentru acordarea primului ajutor medical și evacuarea a patru persoane rănite într-un accident auto, produs pe drumul spre Cabana Ciucaș (din Munții Ciucaș). Victimele sunt conștiente, dar prezintă traumatisme craniene, fracturi ale membrelor superioare și inferioare”, preciza, puțin înaintea orei 12, Salvamont Prahova, într-o postare pe Facebook.

Ulterior a fost anunțată încheierea cu succes a misiunii.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autorități

În urmă cu câțiva ani şase persoane care s-au rătăcit în Munţii Ciucaş fost recuperate de jandarmii montani din Prahova. Turişti au fost coborâţi în siguranţă de pe munte, niciunul dintre ei neavând nevoie de îngrijiri medicale.