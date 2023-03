Dana Budeanu, reclamată pentru discriminare de familia unui băiețel cu dizabilități VIDEO

Dana Budeanu, una dintre cele mai vocale influencerițe din România, s-a ales cu o reclamație la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru că a folosit termenul „handicapatule“ într-un clip postat pe Facebook.

Dana Budeanu a postat marți, 7 martie, pe pagina sa de Facebook un clip de 31 de secunde, spunând la un moment dat: „Știu eu vreo doi care și-au făcut bagajul pentru cutremur. Ce ți-ai pus în bagajul tău pentru cutremure, handicapatule?” - o adresare deloc inspirată și jignitoare ce a atras mai multe reacții negative. Ulterior, termenul „handicapatule“ a fost distorsionat audio în postare.

Părinții unui copil cu dizabilități: „Comentariul este jignitor“

O familie de români stabilită în Suedia de cinci ani și care are doi copii, dintre care un băiat cu dizabilități, i-a făcut însă sesizare Danei Budeanu la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Andrei Mihai și soția sa Nicoleta au făcut și o scrisoare deschisă în acest sens în atenția Danei Budeanu. Andrei Mihai a salvat și clipul original din postarea Danei Budeanu (video).

România, țara în care influencerii vorbesc peiorativ despre handicapați

Manager al unei companii specializate în implementarea sistemelor de iluminat eficient, Andrei Mihai s-a stabilit cu soţia şi cei doi copii de cinci ani în Suedia.

„Suntem profund dezamăgiți de comentariile jignitoare pe care le-ați făcut într-un videoclip recent publicat pe Facebook, în care ați folosit termenul "handicapat" într-un sens peiorativ. Aceste comentarii sunt extrem de ofensatoare și perpetuează stereotipuri negative despre persoanele cu dizabilități, ceea ce poate duce la discriminare și excluziune socială. Prin intermediul acestei scrisori, dorim să vă solicităm să vă cereți scuze public pentru comentariile dumneavoastră și să vă angajați să promovați o cultură a respectului și toleranței față de persoanele cu dizabilități. Este important să ne asigurăm că toți cetățenii sunt tratați cu demnitate și respect, iar utilizarea unui limbaj jignitor nu are loc într-o societate civilizată”, spune Andrei Mihai în scrisoarea deschisă adresată Danei Budeanu.

În apelul său, Andrei Mihai a dorit să sublinieze și importanța utilizării unui limbaj non-discriminatoriu, oferind și câteva exemple concrete de ceea ce se poate întâmpla atunci când se folosește un astfel de limbaj.

„Persoanele cu dizabilități care sunt descrise prin cuvinte jignitoare pot fi marginalizate și pot fi discriminate în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, chiar și atunci când sunt calificați pentru acestea. În al doilea rând, utilizarea unui limbaj jignitor poate duce la ostracizarea socială și poate afecta starea de sănătate psihologică a persoanelor cu dizabilități. Aceste persoane sunt adesea percepute ca fiind mai puțin capabile sau inferioare din cauza stereotipurilor negative care sunt perpetuate de limbajul jignitor. În al treilea rând, utilizarea unui limbaj jignitor poate duce la creșterea discriminării și a violenței împotriva persoanelor cu dizabilități. Acest lucru se datorează faptului că astfel de comentarii pot alimenta prejudecățile și pot contribui la crearea unui mediu în care actele de violență sunt justificate”, mai precizează Andrei Mihai.

Plecați în țara străină care are grijă de copilul lor bolnav

„Adevărul” l-a întrebat pe Andrei Mihai de ce în România e tolerat excesiv limbajul jignitor și discriminatoriu.

„Acest limbaj este tolerat din lipsă de respect pentru cel de lângă noi. Pentru ca noi ca societate românească nu am ajuns încă la nivelul la care sa înțelegem ca fiecare om e la fel de valoros, în felul lui. Fie că are dizabilități, are altă religie sau are alte înclinații sexuale”, a declarat Andrei Mihai pentru „Adevărul”.

Originar din Piteşti, Andrei Mihai (41 de ani) s-a mutat în Suedia cu soţia şi cei doi copii în august 2018 şi locuiesc în Hjo, un foarte cochet orăşel turistic de 10.000 de locuitori aflat pe malul lacului Vattern.

„În Suedia, persoanele cu dizabilități sunt tratate cu respect in primul rând. Pot spune chiar că sunt discriminate în mod pozitiv și primesc absolut tot ajutorul de care au nevoie. Plecând de la echipamente gratuite, personal calificat care se ocupa de îngrijirea lor și terminând cu infrastructura care este 100% accesibilă persoanelor cu dizabilități. Aici mă refer atât la clădirile publice, cât și cele private”, a mai declarat Andrei Mihai pentru „Adevărul”.

Derapajele Danei Budeanu

„Adevărul” a încercat să ia legătura și cu Dana Budeanu în dimineața zilei de vineri, 10 martie, pentru a își exprima un punct de vedere legat de postarea controversată și de acuzele ce i se aduc. Dana Budeanu nu a răspuns mesajului trimis pe pagina sa de Facebook până la ora redactării acestui articol.

Nu este pentru prima dată când Dana Budeanu reuşeşte să-şi atragă critici dure. La finalul anului 2019, aceasta le-a ironizat pe Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu, fondatoarele Dăruieşte Viaţa, care au ridicat din fonduri private un spital pentru copiii bolnavi de cancer. Scandalul a fost atât de mare încât Pro TV, un susţinător declarat al iniţiativei ONG-ului, a anunţat că încheie colaborarea cu Dana Budeanu, care avea o rubrică în cadrul emisiunii „Vorbeşte lumea“.

În martie 2020, Centrul FILIA, care luptă împotriva discriminării şi inegalităţii de gen, a făcut o sesizare la Parchetul General pe numele Danei Budeanu, după ce în emisiunea sa online aceasta a instigat la violenţă domestică. Concret, în emisiune „Verdict“ Dana Budeanu a declarat că femeile ar trebui „altoite“ de bărbaţi, mai ales dacă îi persiflează sau le diminuează masculinitatea în public.