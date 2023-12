Cum au decis pompierii argeșeni să-l ajute pe un tânăr coleg, care a muncit de mic pentru a-și sprijini familia sărmană

Dar din dar se face rai. Pompierii argeșeni au venit în sprijinul unui coleg salvator care a muncit încă din copilărie pentru a-și sprijini familia. În preajma sărbătorilor, aceștia au adus bucurie în jurul familiei greu încercate.

Povestea emoționantă a lui Denis, un tânăr pompier din Argeș care acum lucrează la ISU Ialomița, i-a impresionat pe colegii de la ISU Argeș care au decis să îl ajute.

„Este un om simplu, care a crescut într-o familie defavorizată. Vacanțele le-a petrecut în gospodăria bunicilor, iar în timpul anilor școlari a îmbinat învățătura cu munca. Spunem acest lucru pentru că la vârsta fragedă de opt ani, tatăl său a murit într-un incendiu de locuință, iar de atunci, Denis își ajută familia cum poate”, a transmis ISU Argeș.

Tânărul a muncit din greu. A avut în permanență grijă de fratele său mai mic, dar și de mama sa bolnavă. „Încă din clasa a X-a, acesta a început să muncească pentru a-și sprijini familia, însă, viața i-a dat o altă lovitură puternică. Mama sa a suferit o operație la coloană și nu a mai putut să lucreze. După acest moment a trebuit să tragă mai tare. A muncit mai mult pentru a reuși”, mai spun reprezentanții ISU Argeș.

În vârstă acum de 20 de ani, Denis nu s-a lăsat învins de greutățile vieții și a reușit să ajungă pompier. În urmă cu doi ani, tânărul l-a cunoscut pe comandantul Detașamentului de Pompieri Mioveni, care i-a povestit despre meseria de salvator. Această discuție urma să îi schimbe viața și cariera.

Deși era înscris la Facultatea de Calculatoare, băiatul a decis să urmeze Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu" Boldești, pe care a promovat-o în acest an. La finalizarea cursurilor, a urmat stagiul de practică la Detașamentul de Pompieri Mioveni, până în luna noiembrie, când a fost repartizat la ISU Ialomița.

Aflând despre povestea lui de viață și de încercările numeroase prin care a trecut, foștii săi colegi de la Mioveni au decis să îi ajute familia, în pragul sărbătorilor. Detașamentul Mioveni i-au dus în dar toate cele necesare pentru pregătirea mesei de Crăciun, frumos depozitate într-un frigider nou. Nu au lipsit nici dulciurile și jucăriile pentru frățiorul său mai mic.

„Pot să spun că am avut o copilărie foarte grea. Când prietenii mei mergeau să se joace, eu mergeam să muncesc pentru a-mi ajuta familia. Am un frățior de șase ani, care nu vreau să treacă prin ce am trecut eu, de aceea fac tot posibilul să îi ajut, fiind singurul lor sprijin. Le mulțumesc din suflet colegilor pentru gestul pe care l-au făcut. Le urez tuturor sărbători binecuvântate și un an nou cu realizări.”, a precizat Denis.