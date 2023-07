Un pompier român aflat în Rodos a salvat viaţa unui bărbat rănit într-un accident rutier

Unul dintre pompierii români trimişi să stingă incendiile în insula grecească Rodos, Marian Alexandru Budreală, de la ISU Sibiu, a salvat viaţa unui bărbat rănit într-un accident de circulaţie, a anunţat luni, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

"Marian este unul dintre componenţii modulului naţional care se află în insula grecească Rodos! În cursul acestei dimineţi a auzit un zgomot neobişnuit de puternic şi a intrat imediat în alertă!", au scris cei de la IGSU.

Pompierul român a acordat primul ajutor unui bărbat care a intrat cu maşina într-un parapet de beton, relatează Agerpres.

"Am ieşit în stradă, unde am văzut o maşină care se izbise puternic de un parapet din beton. Am fugit rapid către locul accidentului... un bărbat se afla în interiorul vehiculului, era rănit în urma impactului, însă conştient. Am făcut ce ştiu mai bine şi tot ce am învăţat în cei cinci ani de când sunt pompier. Am deconectat rapid bornele bateriei, pentru eliminarea riscului de incendiu. Am menţinut permanent contactul cu victima şi i-am acordat măsurile de prim ajutor, până la sosirea ambulanţei", a povestit Marian, pompierul din Sibiu. Marian Alexandru Budreală este pompier din 2018 şi se află de zece zile în Grecia, alături de ceilalţi pompieri români.

Premierul grec Mitsotakis le-a mulțumit pompierilor români din Rodos: „România, ai recunoştinţa noastră!”

În urmă cu o săptămână, prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, şi-a exprimat recunoştinţa pentru prezenţa pompierilor români în Grecia, pe insula Rodos, puternic afectată de incendii de vegetaţie, iar ministrul elen al turismului Olga Kefalogianni a dorit să transmită un mesaj clar de siguranţă privind situaţia turiştilor aflaţi în vacanţă în Grecia, conform unui comunicat al Ambasadei Greciei de la Bucureşti.

„Le suntem recunoscători pompierilor români, 130 de bărbaţi şi femei acţionând pe teren cu 25 de autospeciale pentru stingerea incendiilor, luptând neobosiţi în prima linie a incendiilor de pădure. România, ai recunoştinţa noastră!", a declarat premierul elen, conform comunicatului, scrie Agerpres.