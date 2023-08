2,5 tone de deșeuri metalice, adunate din Munții Făgăraș de peste 100 de voluntari VIDEO

Peste 100 de voluntari ai Asociației În Slujba Muntelui au adunat în weekend mai bine de 2,5 tone de deșeuri metalice din Căldarea Lacului Călțun, Munții Făgăraș. Ei au cărat țeavă, tablă și alte profile metalice, pe un traseu de de aproximativ 3 ore, până la Transfăgărășan, șoseaua care străbate munții. Deșeurile proveneau de la fostul refugiu turistic „Toma Boerescu”. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul salvamontiștilor din Argeș și al Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu.

„Ne-am propus să facem curățenie în jurul Lacului Călțun și așa am făcut. Iar asta nu e tot. Ne-am făcut și o sută de noi prieteni. Am demonstrat că ne putem aduna mulți oameni în jurul unei idei. Am încercat să sensibilizăm, prin acțiune, comunitatea montaniarzilor, pentru a arăta cât de mult este de făcut în slujba muntelui și cât de mult poate face fiecare dintre noi”, a declarat Florin Fratu, reprezentant al Asociației În Slujba Muntelui.

Lacul Călțun, situat la altitudinea de 2.135 m, are suprafața de 7.751 metri pătrați și adâncimea maximă de 11,8 m. Este un lac glaciar situat la nord-est de vârful Negoiu din Munții Făgăraș, la jumătatea drumului dintre cabana Negoiu și cabana Bâlea Lac, la poalele Vârfului Călțun, iar Căldarea Lacului Călțun este un loc pitoresc, de o frumusețe aparte. Lacul face parte din Parcul Natural Golul alpin al Munților Făgăraș.

Aici a funcționat, mai bine de 40 de ani refugiul turistic „Toma Boerescu”. Dat în folosință în anul 1975, refugiul fusese construit prin munca voluntară a salvamontiștilor, la inițiativa lui Toma Boerescu, cel care a condus prima echipă a Salvamontului din Sibiu (începând cu anul 1969). De-a lungul anilor, refugiul a fost recondiționat și reparat de mai multe ori, dar la un moment dat vârsta și-a spus cuvântul. În 2014, Salvamont Sibiu, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, au montat un nou refugiu, mai sus de lac, mai mare, mai modern, mai bine izolat, cu panou solar și cu trapă de acces prin acoperiș (în caz de zăpezi mari). În toamna anului 2018, vechiul refugiu a fost demontat definitiv. În urmă au rămas însă peste 10 tone de deșeuri metalice. Până în acest weekend, când voluntarii mobilizați de Asociația În Slujba Muntelui au reușit să curețe zona în totalitate.

Următorul obiectiv al asociației, de aceeași natură, vizează resturile unui alt refugiu aflat tot pe creasta Munților Făgăraș. Este vorba despre refugiul de la Podu Giurgiului, doborât de o avalanșă după o foarte scurtă perioadă de funcționare.