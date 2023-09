Poli Iași, părăsește umilită Cupa României. A luat bătaie de la SCM Zalău din Liga a III-a

Politehnica Iași a fost învinsă cu un categoric 3-0, în deplasare, de SCM Zalău. Gruparea părăsește Cupa României înainte de faza grupelor, fiind eliminată de o formație de Liga a lll-a.

SCM Zalău a reușit să deschidă scorul la jumătatea primei reprize, în urma unei faze fixe, în minutul 34.

Dacă atunci ieșenii sperau într-o revenire, toate planurile s-au năruit în minutul 41, când portarul Silviu Lung Jr. a fost eliminat de către centralul partidei în urma unui fault.

Repriza a doua a fost una de coșmar pentru Poli Iași. Zalăul a dus scorul la 2-0 în minutul 64, după o acțiune superbă. În minutul 76, Alin Roman a faultat în careu și gazdele au dus scorul la 3-0.

„Trebuie să acceptăm realitatea. Avem niște semnale, dar nu puteam să mă gândesc nici în cel mai negru vis că puteam să pierdem de maniera aceasta. Suntem cu toții vinovați pentru situația în care am ajuns. Se fac toate eforturile ca să avem condiții bune, să ne pregătim, dar orice cuvânt este prea puțin pentru ce s-a întâmplat astăzi. Trebuie să acceptăm critici, pentru că aceștia am fost astăzi. În același timp, este ultimul semnal de alarmă pe care trebuie să-l tragem. Trebuie să schimbăm lucrurile, să acceptăm realitatea și să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat astăzi nu mai poate continua", a precizat antrenorul Leo Grozavu la finalul partidei.

Poli joacă la Cluj la finalul săptămânii

Pentru Politehnica Iași urmează o nouă deplasare grea în Liga 1, la Universitatea Cluj. Până în prezent, gruparea alb-albastră a acumulat doar 3 puncte în campionat, în urma unei victorii obținute pe terenul campioanei Farul Constanța. Antrenorul Leo Grozavu a precizat că echipa trebuie să își revină și să dea dovadă de maturitate.

„Dacă suntem bărbați trebuie să ne ridicăm, să continuăm. Fotbalul îți oferă posibilitatea, la un interval scurt de timp, să te revanșezi față de oameni, față de un oraș întreg. Astăzi am făcut de râs o comunitate întreagă. Aștept o reacție a băieților duminică. Înainte de joc am semnalat anumite lucruri și am avut dreptate. Dacă nu avem inimă, e degeaba, fotbalul se joacă cu inima. Am avut mulți jucători care azi nu și-au făcut datoria pentru echipă. Mi-e greu să vorbesc, ne aflăm într-un moment zero. Când joci cu o echipă de Liga a lll-a trebuie să ai inimă pe teren", a adăugat tehnicianul ieșenilor.