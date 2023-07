Politehnica Iași, primul meci acasă în noul sezon. Întâlneşte pe Hermannstadt

Politehnica Iaşi revine acasă, în prima ligă de fotbal a României, după doi ani. Ieşenii vor juca duminică, 23 iulie 2023, în compania celor de la FC Hermannstadt Sibiu.

Partida este programată la ora 18.30, pe Stadionul Emil Alexandrescu din Copou. În prima etapă a campionatului, alb-albaştrii au jucat în deplasare, pe terenul fostei campioane, CFR Cluj. Chiar dacă au arătat un joc bun, ieşenii au pierdut, scor 2-0.

Nici Hermannstadt Sibiu nu a avut un start de sezon prea bun. Sibienii au fost învinşi, în prima etapă, scor 1-0, de Farul lui Hagi, care nu a folosit o mare parte din primul 11, jucătorii fiind odihniţi pentru meciul cu Sheriff Tiraspol.

Ieşenii, încrezători ca pot obţine cele trei puncte

Chiar dacă a început campionatul cu o înfrângere, suferită mai ales din cauza greşelilor individuale, Poli va încerca să obţină cele trei puncte în partida cu Hermannstadt.

„Am discutat cu băieţii după partida de la Cluj. Nu a fost o partidă proastă din punct de vedere tactic, dar acele greşeli ne-au dat stare de neîncredere şi lipsă de atitudine. Am analizat adversarul de duminică. Hermannstadt este o echipă omogenă, o echipă care şi anul trecut ar fi pus mari probleme la intrarea în play-off dacă nu era depunctată. Este o echipă care nu s-a schimbat foarte mult de anul trecut şi mai mult ca sigur ne va aştepta o partidă dificilă. Cred că am învăţat de la primul joc, unde am greşit şi ce nu trebuie să mai facem. Mă bazez pe dorinţa de revanşă a jucătorilor, ca evoluţie, pentru că la Cluj am fost foarte încrezători şi cred că puteam face mult mai mult. Sperăm ca în a doua etapă să avem mai mult noroc“, a precizat antrenorul Leo Grozavu.

,,Întâlnim o echipă experimentată dar asta nu ne sperie"

Fundaşul Florin Ilie, sosit în această vară la gruparea din Copou, a vorbit despre cum s-a adaptat la echipă, dar şi despre partida de duminică. Ilie a evoluat sezonul trecut la Universitatea Cluj.

„Suntem în faţa unui joc foarte important pentru noi. Întâlnim o echipă bună a campionatului, o echipă omogenă, cu jucători experimentaţi, dar asta nu ne sperie. Am avut o săptămână la dispoziţie să pregătim această partidă şi cred că ne-am pregătit foarte bine din toate punctele de vedere.

Vrem să uităm partida de la Cluj cât mai repede. Am analizat meciul în vestiar, acest joc a trecut şi avem numai de învăţat. Sperăm ca duminică să nu mai repetăm greşelile făcute în partida cu CFR şi să luăm toate punctele cu cei de la Sibiu.

Din punct de vedere mental sunt foarte bine, fizic pot spune că nu sunt la capacitate maximă pentru că am venit mai târziu în cantonamentul echipei şi am avut doar două săptămâni la dispoziţie. Este important ce vom face duminică pe teren, trebuie să intrăm hotărâţi, să avem atitudine şi să punem în pratică ceea ce am lucrat în această săptămână la antrenamente", a declarat Florin Ilie.