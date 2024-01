Ediție aniversară 2024 a festivalului Serile Filmului Românesc. Cinematografia autohtonă, sărbătorită la Iași

Organizatorii unicului festival dedicat exclusiv cinematografiei românești, Serile Filmului Românesc (SFR), anunță o ediție aniversară, programată între 31 iulie și 4 august 2024, la Iași.

Trei seri, trei filme, trei invitați și un vis de film. Așa arătau începuturile festivalului Serile Filmului Românesc (SFR), pornit de trei studenți din Iași în 2010. 15 ani mai târziu, proiectul este un festival de tradiție pentru Iași și o scenă aniversară pentru filmul autohton. În prezent, festivalul este organizat de Asociația Artis din Iași.

Prima ediție a fost un semnal că e loc de film românesc la Iaşi. De-a lungul celor 14 ediții desfășurate din 2010 până în 2023 inclusiv, proiectul cultural a crescut generaţii de cinefili şi cineaşti. Zeci de actori şi regizori, mii de spectatori şi voluntari îşi dau întâlnire, an de an, în faţa marelui ecran de la SFR.

Pentru ediția din 2024, una aniversară, organizatorii anunță evenimente ce vor aduce în prim-plan filme în avanpremieră și premieră, invitați și momente speciale dedicate celor care au adus o contribuție în teatrul și cinematografia românească.

Programată să aibă loc în perioada 31 iulie - 4 august 2024, ediția a 15-a a festivalului Serile Filmului Românesc se va desfășura în mai multe spații din Iași, printre care: Piața Unirii - Open Air, Ateneul Național din Iași, Amfiteatrul Palas, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași, alături de alte locații care urmează să fie anunțate în următoarele luni.

„Festivalul Serile Filmului Românesc a devenit un pilon important al cinematografiei românești și suntem onorați că urmează o ediție aniversară. Lucru care nu ar fi fost posibil fără implicarea echipei, partenerilor locali, autorităților, voluntarilor și, în special, fără susținerea publicului care a rămas fidel de la o ediție la alta. La ediția cu numărul 14 am aniversat, pentru prima dată în istoria festivalului, o doamnă a filmului românesc: Tora Vasilescu. Iar ediția de anul acesta nu numai că va aduce o surpriză în ceea ce privește invitatul special, dar va fi, cu siguranță, memorabilă”, afirmă Andrei Giurgia, directorul festivalului SFR.

ăsTora le place filmul

Ediția din 2023, cu numărul 14, a fost dedicată în întregime actriței Tora Vasilescu. În perioada 9 - 13 august 2023, festivalul a reunit în Capitala Moldovei peste 8.000 de spectatori, în cadrul a peste 40 de evenimente, la care au fost invitate peste 60 de personalități. Festivalul s-a desfășurat timp de cinci zile, în opt spații de proiecție.

„Am să spun «Oh, my gosh, câtă lume!», cu subtitrare în română «Dumnezeule, câtă lume!». ĂsTora le place filmul, am înțeles! (...) De fapt, eu mă simt rușinoasă când primesc laude. (...) Am fost măritată 10 ani cu Iașul. Faptul că m-ați alintat, că m-ați primit… m-a copleșit. Emoția. Revăd, parcă, toate amintirile prin faptul că mă uit, din nou, cu voi, la filmele din retrospectiva mea”, a spus actrița Tora Vasilescu în deschiderea ediției din 2023 a festivalului Serile Filmului Românesc.

Mai multe detalii despre ediția de anul acesta, dar și despre programul de voluntariat, vor fi anunțate curând prin intermediul rețelelor de socializare oficiale Serile Filmului Românesc și pe site-ul festivalsfr.ro.