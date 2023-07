Cum a ajuns un festival care a început cu trei proiecții de film să fie brand de oraș și unic la nivel național

Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR), pornit la Iași, a crescut generaţii de cinefili şi cineaşti. Zeci de actori şi regizori, mii de spectatori şi voluntari îşi dau întâlnire, an de an, în faţa marelui ecran de la SFR.

Ajuns la cea de-a XIV-a ediţie, Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR) de la Iaşi, care se desfăşoară între 9 şi 13 august, este un eveniment creat din dorinţa de a aduce noua şi vechea peliculă autohtonă în atenţia publicului, lucru care a fost primit cu entuziasm încă de la prima ediţie.

În urmă cu 14 ani, când a avut loc prima ediţie a festivalului, organizatorii, studenţi pe vremea aceea, membri ai Asociației Studenților Jurnaliști, au reuşit să adune în Capitala Moldovei un număr impresionant de oameni cu poftă de film românesc, proiectat pe marele ecran.

„A pornit dintr-o dorinţă a studenţilor de la Jurnalism din anul 2009 spre 2010. Pe atunci, eram şi eu student la Jurnalism din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înfiinţasem recent Asociaţia Studenţilor Jurnalişti, începeam să iau contact din ce în ce mai mult cu partea culturală din ţara noastră. Prima ediţie a însemnat trei zile şi trei invitaţi. Primul nostru invitat a fost Tudor Giurgiu, cu «Legături bolnăvicioase», un film care era deja lansat de doi-trei ani”, ne mărturisește Andrei Giurgia, directorul festivalului SFR.

Pe harta culturală a României

În prezent, festivalul este organizat de Asociația Artis din Iași. Prima ediție a fost un semnal că e loc de film românesc la Iaşi.

„Atunci, oamenii, nemaiavând locuri, trăgeau de uşi, voiau să spargă geamurile – aşa ceva nu am mai văzut. Noi nu eram pregătiţi cu pază, nu ne imaginam că va fi aşa. Oamenii încercau să intre şi prin spatele cinematografului, aşa că am fost nevoiţi să baricadăm uşile. La acel film, pentru că era nou, au fost peste 1.200 de oameni în sală – capacitatea fiind de doar 900 de locuri”, mai spune directorul SFR.

Fiecare ediție a conturat un adevărat brand de oraș, așa cum spun organizatorii.

„Am creat un brand pentru Iaşi, pentru ţară. E unicul festival din ţară dedicat exclusiv filmului românesc. Dar ne lovim în continuare de aceste probleme, pentru că piaţa nu e obişnuită. Nu sunt foarte multe evenimente culturale de amploare în Iaşi sau în zona Moldovei, ca posibilii parteneri să se obişnuiască cu această idee. Dar, spre surprinderea mea, sunt parteneri din zona Moldovei care susţin evenimente din Transilvania, de exemplu”, adaugă Andrei Giurgia, directorul festivalului.

ăsTORA le place filmul

Cea de-a 14-a ediție a unicului festival dedicat filmului românesc aduce o noutate în ceea ce privește invitatul special – prima apariție feminină. Astfel, în perioada 9-13 august 2023, actrița Tora Vasilescu va fi sărbătorită la Iași, alături de colegi de scenă, prieteni și iubitori ai filmului românesc. Spectatorii vor avea parte, ca în fiecare an, de proiecții de film românesc, spectacole de teatru și evenimente speciale care au în centru arta și cultura.

„Am marea bucurie să particip ca invitată specială a festivalului care se află la a 14-a ediție. Și mulțumim cu ocazia aceasta organizatorilor, pentru că nu e ușor să găsești sponsori, să fie sălile de cinematograf în stare perfectă, sonorizarea, fetele tinere care ajută voluntar la toată acțiunea asta. Iașul a ajuns un pol al cinematografiei române și sunt fericită, pentru că de Iași mă leagă foarte multe amintiri. (…) Mă bucur mult să vin din nou la Iași. Am fost și anul trecut și chiar am făcut o glumă: Ia’și de la mine toată dragostea mea”, a spus actrița Tora Vasilescu.

„A 14-a ediție va pune reflectoarele pe un personaj feminin, un nume de referință în peisajul artistic românesc: actrița Tora Vasilescu. Este o surpriză plăcută și o bucurie pentru noi toți, mai ales că spectatorii SFR ne-au cerut de multe ori asta. Ne-am întâlnit anul trecut, la ediția cu numărul 13, și ne-am dat seama cât de iubită este de public. Așteptăm cu entuziasm să o sărbătorim la Iași pentru talentul și contribuția sa în teatru și film. Invităm publicul să vină la film, la întâlnirea cu invitații și să fie alături de noi, așa cum a fost și la edițiile anterioare. Ne vom bucura în luna august a acestui an de arta cinematografică românească, de nume mari care ne-au cucerit pe marele ecran și pe scenă, dar și de producții de debut și tineri la început de drum”, a conchis Andrei Giurgia, director SFR.

Zeci de invitați, zeci de evenimente (proiecții de film, lansări de carte și expoziții de fotografie), în a doua săptămână a lunii august, în Capitala Moldovei. Ediția de anul trecut i-a fost dedicată actorului Marcel Iureș și a adunat peste 8.000 de spectatori.

„Am mai zis-o, o mai zic: Iașul are o marcă formidabilă. Și ca regie istorică și culturală, și lingvistică, și poetică, și gastronomică, universitară. Ce mai vrem? Acum aflu că are și un Dumnezeu din acesta zâmbitor și ultra, ultra potent și elegant și zâmbitor. La început am crezut că e prea mult și nu fac față. Și se pare că am făcut față. Se pare că da. Să te sărbătorească un întreg oraș nu e de ici, de colo. E o dată în viață (...) A fost bine pentru că pur și simplu mi-a plăcut că v-a plăcut de mine. Mi-a plăcut să întâlnesc toți oamenii de aici și s-a simțit că tuturor ne place. Ceea ce este senzațional”, a spus actorul Marcel Iureș, la Gala de închidere a ediției din 2022.