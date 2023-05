Angajări masive la Târgul de Cariere: 215 companii au scos la concurs 9.000 de locuri de muncă

Ediția de primăvară a Târgului de Cariere a reunit 215 de companii care au scos la concurs aproape 9.000 de joburi în Sibiu, Cluj, Târgu Mureș, Oradea, Iași, Brașov și Chișinău.

Din cei peste 19.000 de participanți, 60% sunt tinerii cu vârste cuprinse între 18-25 de ani, ceea ce arată interesul tinerei generații pentru găsirea unui loc de muncă prin intermediul evenimentelor în care pot fi față în față cu angajatorul. Târgul de Cariere este un eveniment aflat în al 17-lea an de existență și va continua în toamnă în aceleași orașe.

Târgul de Cariere este evenimentul care își propune în fiecare an să ajute la dezvoltarea armonioasă a pieței muncii din România prin promovarea ofertelor angajatorilor regionali și crearea unui spațiu în care oferta să întâlnească cererea. La ediția din primăvara acestui an, 215 companii au pus la dispoziție 9.000 de locuri de muncă pentru toate categoriile profesionale, atât job-uri pentru cei aflați la început de drum, cât și oportunități de dezvoltare profesională pentru cei care doresc să facă următorul pas în carieră.

90.000 de români au accesat site-ul Târgului de Cariere

Pe lângă cei 19.000 de participanți care au consultat ofertele de angajare scoase la concurs în cele 7 orașe partenere, Sibiu, Cluj, Târgu Mureș, Iași, Brașov, Oradea și Chișinău, aproape 90.000 de oameni au accesat site-ul evenimentului pentru a fi la curent cu noutățile de pe piața muncii.

„Chiar dacă în era digitală este foarte simplu să aplici online pentru un anumit job, interacțiunile față în față cu angajatorii sunt foarte importante și te pot ajuta să obții mai ușor un loc de muncă. Pe de altă parte, companiile au oportunitatea să câștige mai multă notorietate pe piața muncii prin expunerea brandului de angajator. Astfel, vorbim despre un mecanism care funcționează pe principiul win-win, care a fost pus în funcțiune și la fiecare dintre evenimentele noastre din acest sezon.", a spus Ilinca Hoinic, Marketing Manager Târgul de Cariere.

Tinerii, foarte dornici să se angajeze

În ediția de primăvară, candidații cu vârste cuprinse între 18 – 25 ani au înregistrat cel mai mare procent, aproape 60% din totalul participanților: 61.67% (Sibiu), 80.29% (Cluj), 63,31% (Mureș), 32,47 (Chișinău), 73,54 (Iași) și 42,11 (Brașov); în timp ce cei cu vârste de peste 40 ani au însumat 11,67% (Sibiu), 5,29% (Cluj), 19,53% (Mureș), 17,01% (Chișinău), 5,62 % (Iași) și 26,32% (Brașov).

„Ne bucurăm că am luat parte la Târgul de Cariere în cadrul ediției din această primăvară. Am venit mai aproape de candidați cu oportunități de carieră într-o echipă diversă și construită ca o familie. Ne bucurăm că am putut răspunde curiozităților participanților cu privire la joburile din magazinele și depozitele noastre și am profitat de ocazie ca să le povestim despre ce înseamnă să faci parte din #TeamKaufland. Le mulțumim organizatorilor pentru invitație și suntem recunoscători să putem colabora atât de bine de fiecare dată.”, a declarat Karla Beatrix Riskovics, Employer Branding Coordinator, Kaufland România & Moldova.

Ediția de primăvară a Târgului de Cariere a înregistrat o serie de premiere. La Sibiu, de exemplu au fost cei mai mulți vorbitori de limbă germană (comparativ cu celelalte 6 orașe). După limba engleză, germana este cea de-a doua cea mai vorbită limbă în rândul candidaților. La Cluj, anul acesta au fost cei mai mulți vizitatori (5.248), cele mai multe companii (60), cele mai multe joburi scoase la concurs (3.145) și cel mai mare procent de participanți care vorbesc cel puțin o limbă străină (97%).

Tot la Cluj, în această primăvară au fost organizate și o serie de activități conexe, precum Creative Mornings – eveniment la care a fost prezent invitatul special Andrei C. Miu (fondator și director al Laboratorului de Neuroștiințe Cognitive, din cadrul Departamentului de Psihologie al Universității Babeș-Bolyai). Subiectul acestui eveniment a fost „reziliența”. „The Inner” este cea mai mare comunitate de specialiști wellbeing din România, reprezentanți importanți ai comunității au luat parte le evenimentul de la Cluj-Napoca și au discutat cu participanții despre cum poți avea un echilibru între viața personală și cea profesională și despre cât de importantă este bunăstarea la locul de muncă și cum poate fi obținută.

Ediția de la Brașov a înregistrat un număr record de participanți: 3.358 de vizitatori pe parcursul unei singure zile. În ceea ce privește evenimentul de la Chișinău, numărul persoanelor dispuse să accepte o ofertă de muncă în afara Republicii Moldova este în creștere an de an. 44% dintre participanți au menționat că sunt interesați să lucreze în străinătate, iar 46% dintre aceștia doresc să se angajeze în România.

„Târgul de Cariere este o oportunitate foarte faină ca participanții să fie mai aproape de companii. Evenimentul facilitează procesul de cunoaștere inter-umană, care se pierde atunci când interacționăm doar în mediul online. Din punctul meu de vedere, Târgul de Cariere este o reușită pentru mine și sunt convins că este o reușită și pentru participanți.", a spus Theodor-Florian Zach, Inginer Industrializare Produs la Michelin România, angajat prin intermediul evenimentului.

Târgul de Cariere se va reîntoarce în toamnă programul complet al ediției și multe alte detalii interesante, de la Târgul de Cariere, pot fi consultate pe targuldecariere.ro.