Scene dramatice pe o stradă din municipiul Deva. Un polițist a salvat viața unui localnic în ultimul moment

Un polițist de la IPJ Hunedoara a reușit să salveze viața unui devean, care s-a prăbușit pe o stradă din municipiul Deva. Agentul de poliție l-a readus în simțiri, după ce i-a aplicat manevre de resuscitare.

Polițistul Marius Pădurariu, un agent de poliție de la postul din comuna Luncoiu de Jos din Hunedoara, a intervenit în ajutorul unui om aflat în pragul morții, după ce se prăbușise pe o stradă din municipiul Deva.

Bărbat salvat de un polițist

Polițistul a intervenit primul în ajutorul victimei, un bărbat de 51 de ani, i-a aplicat manevrele de resuscitare și l-a readus în stare de conștiență, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Hunedoara (IPJ Hunedoara)

„În timp ce mă deplasam pe Calea Zarandului, din municipiul Deva, la intersecția cu strada Mihai Viteazu, am observat un bărbat căzut pe stradă, iar în jurul acestuia se aflau mai multe persoane. Am pus în funcțiune girofarul și am blocat prima bandă de circulație, pentru a proteja bărbatul ce se afla pe partea carosabilă și am coborât pentru a mă asigura că acesta este în siguranța”, a relatat polițistul Marius Pădurariu.

Odată ajuns lângă bărbat, agentul de poliție a observat faptul că victima se afla în stare de inconștiență.

„Am întrebat persoanele aflate la fața locului dacă a văzut cineva ce s-a întâmplat deoarece, în acel moment, deși nu prezenta urme specifice, am suspectat că acesta a fost victima unui eveniment rutier. Mai multe persoane mi-au spus că l-au văzut pe încercând să traverseze strada, dar la scurt timp s-a prăbușit pe carosabil, fără a fi implicat în vreun accident”, a povestit polițistul.

Manevre de resuscitare

Polițistul Marius Pădurariu a încercat să comunice cu victima și a observat că nu respiră. I-a făcut repede masaj cardiac și, în scurt timp, bărbatul căzut pe stradă a tresărit puternic și a încercat apoi să tragă aer în piept.

„Din gesticulațiile acestuia mi-am dat seama că nu poate respira și l-am tras de bărbie pentru a-i elibera căile respiratorii. Imediat, bărbatul a început să respire într-un mod alert și a început să vomite, motiv pentru care l-am întors pe partea stângă pentru a nu se îneca. L-am ținut în acea poziție până când a sosit la fața locului un echipaj SMURD, care l-a preluat bărbatul în stare de semiconștiență”, a povestit polițistul de la IPJ Hunedoara.