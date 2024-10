Misterul atacului mafiot, neelucidat de 20 de ani. Interlopii care au ucis un tânăr în 2004 nu au fost găsiți

Au trecut două decenii de la atacul mafiot asupra unei benzinării din județul Hunedoara, în urma căruia un tânăr a murit. Nici până în prezent nu au fost descoperiți autorii crimei comisă în anii în care interlopii terorizau orașele din Hunedoara.

Din 2004, datează cel mai vechi dosar de omor calificat, cu autor necunoscut, din județul Hunedoara. Ancheta a vizat moartea unui tânăr de 23 de ani, victimă a unui atac mafiot asupra benzinăriei unde era angajat.

Cosmin Mut a murit în spital, în urma arsurilor grave suferite, după ce persoane rămase neidentificate, cu fețele acoperite cu cagule, au aruncat cu sticle incendiare asupra stației de carburanți din comuna Baia de Criș (Hunedoara), unde acesta lucra, aflată pe traseul Drumului Național 76 Deva - Brad - Oradea.

Clipele de groază de la benzinărie

Atacul a avut loc în dimineaţa de 2/3 martie 2004. Interlopii cu fețele ascunse au coborât dintr-o maşină de teren, au spart geamurile benzinăriei cu bâte şi au aruncat sticlele incendiare în clădirea unde se aflau Cosmin Mut și un coleg de-al său. Flăcările au cuprins imediat stația, iar victimele au încercat să se salveze ieșind pe geam.

„Dormeam... m-am trezit speriat când am auzit cum spărgeau geamurile cu bâtele. Apoi au dat cu sticle incendiare și totul a luat foc. Era cumplit.. Ardea totul ,iar noi strigam la ei: ”stai mă. Ce faci mă, ne omori?” Unul dintre ei a băgat mâna pe geam și a încercat să deschidă ușa. Intrase așa cam juma pe geam, dar l-a lovit cu scaunul peste mână și s-a retras. Ăsta în negru a băgat din nou mâna și a dat cu spray paralizant. Era un tub mare, argintiu. Mi-am pus pătura-n cap să nu leșin și să mor ars. Când am ridicat-o, colegul sărise afară, prin foc. Am sărit și eu pe geam și am început să mă tăvălesc pe jos de durere.l-am strigat pe colegul meu, ardea și abia mi-a răspuns. M-am uitat în sus pe drum și am văzut mașina. Era o mașină de teren care avea avariile aprinse. Colegul s-a ridicat de jos și a fugit la Poliție, iar eu m-am dus în sat să cer ajutor. M-am uitat după el și încă ieșea fum din el. Nu știu de unde a avut atâta putere. Erau atletici, știau foarte bine ce au de făcut, nu au schimbat nici un cuvânt între ei”, relata angajatul care a supraviețuit atacului mafiot.

Starea lui Cosmin era gravă, acesta având arsuri pe 45 la sută din suprafața corpului și pe căile respiratorii.

„Pe Cosmin l-au adus la spitalul din Deva, iar în zilele următoare ne-am rugat să îi fie salvată viaţa. A mai putut vorbi cu noi, însă foarte greu, apoi starea lui s-a înrăutăţit. Medicii ni se plângeau că nu sunt medicamente şi că ar fi avut mai multe şanse dacă era transportat la un alt spital. După 10 zile a decedat”, relata tatăl tânărului.

Asasinii au dispărut

După atacul mafiot, autoritățile s-au mobilizat pentru prinderea infractorilor, au organizat filtre ale Poliției pe șoselele din zonă, însă fără succes.

La conducerea IPJ Hunedoara se afla atunci chestorul Petre Coțolan, însă acesta s-a ferit să dea detalii despre modul în care decurgea ancheta. La un an de la tragedie, șeful IPJ Hunedoara, în timp ce instituția pe care o conducea era marcată de scandaluri și acuzații grave de corupție.

În cazul tragediei de la Baia de Criș, primele cercetări au indicat o reglare de conturi, între afaceriștii care patronau benzinăria și membrii ai lumii interlope. O altă ipoteză luată în calcul a fost o acțiune de intimidare asupra administratorilor benzinăriei.

Unul dintre patronii societății relata că fusese agresat cu câteva zile în urmă, fiind intimidat să cedeze benzinăria de pe șoseaua Deva - Brad alte societăți. Procurorii nu au finalizat dosarul cu trimiteri în judecată, în timp ce părinții victimei au rămas neîmpăcați în fața tragediei suferită.

„La scurt timp după moartea fiului meu, la noi s-au prezentat câteva persoane cu maşină neagră. Îmi amintesc doar că erau îmbrăcaţi în costume negre şi mi-au spus că se ocupă de caz. Că or fi fost poliţişti, procurori sau de la vreun serviciu secret nu ştiu. Mi-au cerut agenda pe care o avea fiul meu, cu numere de telefon, spunându-mi că mi-o vor aduce înapoi. Din ziua aceea nu i-am mai văzut. În următorii ani am încercat să aflu cine erau şi, mai mult, de ce nu se poate afla adevărul despre moartea copilului meu. Nu am mai reuşit”,relata tatăl victimei, în 2016.

Lumea interlopă din anii 2000

Atacul mafiot a fost considerat de procurori ilustrativ pentru modul în care lumea interlopă acţiona în Hunedoara la începutul anilor 2000.

„În lumea interlopă a municipiului Deva s-au cristalizat treptat, în ultimii anii, câteva grupuri infracţionale cu manifestări specifice criminalităţii organizate. Activităţile ilegale, violente, desfăşurate de acestea, reglările de conturi constând în omucideri, incendieri de autoturisme (inclusiv ale magistraţilor) şi staţii de distribuţie a carburanţilor, conflicte pentru controlul teritoriului, au indus un puternic sentiment de nesiguranţă în opinia publică”, informau anchetatorii, în 2005, într-un dosar penal în care erau cercetate infracţiunile comise de grupările interlope din Deva.

În anii ‘90 și 2000, mai multe asasinate au tulburat comunitatea din Deva. Beniamin Laichici, un fost ofițer de securitate, a împușcat mortal cinci oameni în decursul unei zile, în martie 1995. Acesta se lăuda mai târziu, că în anii de comunism fusese ucigaș plătit al Securității.

În 2000, Sorin Moldovan, fost şef al Vămii Devei, suspectat de procurori că ar fi avut legături strânse cu lumea interlopă şi cu traficanţii de comori dacice a fost găsit împuşcat mortal în centrul Devei. Anchetatorii l-au găsit vinovat de crimă pe Raul Opriş, un interlop care s-ar fost ucis câteva luni mai târziu, în timp ce era urmărit de poliţişti.

Ani mai târziu, au stabilit că asasinatul fusese făcut la comandă, însă fără a descoperi cine ar fi plătit pentru o astfel de crimă.