Navrom Bac oprește la mal bacurile pentru a strânge gunoaiele de pe Dunăre. Circulația, întreruptă cinci ore

Decizie de ultimă oră a societății Navrom Bac. Navele care fac legătura între malul gălățean şi cel al localităţii tulcene I.C.Brătianu vor fi oprite, timp de cinci ore, pentru a curăța gunoaiele din dreptul punctului Trecere Bac.

„În vederea realizării operațiunilor de ridicare a gunoaielor aduse de apele crescute, trecerea cu bacul în punctul Galați-I. C. Brătianu se oprește pentru aproximativ cinci ore, începând de la acum”, a transmis vineri, 21 aprilie, la ora 14.30, conducerea Navrom Bac. â

Tone de gunoaie sufocă Dunărea, în dreptul Trecere Bac Galați. Viiturile și ploile din ultimele zile au transformat fluviul într-o groapă de gunoi. Mai grav, buştenii pot afecta şi circulația bacurilor.

Luciul apei este acoperit de bidoane din plastic, ambalaje, materiale textile, bușteni aduși de viitură şi chiar leşuri de animale. Deşeurile vin din amonte de la localităţile de pe fluviu, dar şi de pe afluenţii Dunării, în special de pe Siret.

Cea mai mare problemă este în jurul punctului de trecere bac Galaţi, unde s-a format o insulă de gunoaie.

„An de an, când crește Dunărea ne confruntăm cu această situație. Rezolvăm. Am făcut comandă la Ecosal. Ei au graifer cu un braț mai lung și încercăm să scoatem tot ce se poate din apă, le încărcăm într-un camion și le predăm la societatea de salubrizare. Din păcate, în Galați, la nicio instituția a statului nu există o navă specializată care să poate interveni pe apă în astfel de situații. Nouă ne este greu, deoarece acel graifer are doar un braț, iar oamenii nu putem să-i băgăm în apă. Așteptăm ca cei de la Ecosal să trimită acel utilaj. Am avut ani în care am scos din Dunăre în jur de 110 metri cubi de deșeuri și am plătit vreo 50.000-60.000 de lei”, a declarat Cosmin Chelbaşu, şef serviciu Navrom Bac Galaţi.

Mai grav, trunchiurile plutitoare pot afecta și circulația bacurilor.

„Este pericol pentru circulația bacurilor. Deșeurile vegetale, trunchiurile de copaci, pot pătrunde între punțile bacurilor, se opresc în elice. Chiar am avut o situație. Sunt în apă și nu se văd, nu pot fi ocolite, atunci pot fi agățate la elice. Sperăm să rezolvăm problema cât mai repede”, a precizat Cosmin Chelbaşu.