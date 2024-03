Marocanul Rouaj, antrenorul de taekwondo care a pus România pe harta lumii la arte marțiale. Adoră cozonacul și mămăliga

Rouaj Mourad predă arte marțiale de opt ani la Galați, unde și-a deschis propria academie. Are un stil aparte de lucru cu adolescenți, prin care îi transformă din tineri-problemă în campioni la taekwondo și pregătește inclusiv copii cu nevoi speciale.

Rouaj Mourad, un marocan de 42 de ani, s-a stabilit în România în urmă cu nouă ani, pentru că a cunoscut o româncă în Dubai (Emiratele Arabe), s-a căsătorit cu ea și locuiește de atunci la Galați.

El a mărturisit pentru „Adevărul” că românii i-au intrat la suflet pentru că sunt calzi, primitori și foarte ospitalieri.

„Sunt foarte deschiși cu străinii, socializează mult. În plus, mi-a plăcut mult natura de la voi, peisajele sunt de vis”, povestește Rouaj.

Practică artele marțiale de la șase ani și de-a lungul anilor a obținut cele mai înalte titulaturi în taekwondo. Are centura neagră 6 DAN Taekwondo, centura neagră 4 DAN Hapkido, este master internațional de Taekwondo (ceea ce înseamnă că antrenează antrenori la acest sport), arbitru și antrenor internațional de Taekwondo, antrenor nternațional de Para Taekwondo (pentru copiii cu nevoi speciale) și ⁠antrenor internațional Hapkido.

Taekwondo este unul dintre sporturile naționale coreene, practicat de peste 2.000 de ani și reprezintă unul dintre cele mai vechi și cunoscute stiluri de arte marțiale, fiind în prezent și sport olimpic.

Rouaj Mourad a fost antrenor de taekwondo în Maroc și apoi în Emiratele Arabe înainte de a veni în România. A început să predea artele marțiale în satele din județul Galați și când a văzut că este extrem de bine primit și văzut, deși nu se înțelegea decât prin semne cu localnicii, a decis să își deschidă o academie de taekwondo la Galați, în 2016.

„După antrenamente, mă chemau părinții copiilor acasă la ei la un grătar. M-am simțit ca la mine acasă”, își amintește cu emoție antrenorul.

Cel mai greu i-a fost să învețe româna, deși vorbește fluent alte cinci limbi: araba în șapte dialecte, marocana, coreeana, engleza și franceza.

Transformă copiii-problemă în campioni de arte marțiale

Predă taekwondo pe categorii de vârstă, de la 6 la 12 ani și de la 12 ani la vârsta adultă. Stilul lui de predare este altfel decât al altor antrenori. Între 6 și 8 ani îi face să înțeleagă pe micuți ce înseamnă disciplina și respectul, dar și că este important să accepte sfaturile și sarcinile care vin din partea adulților.

Copiii între 8 și 12 ani vin de multe ori la academia lui Rouaj Mourad cu gândul că pot folosi artele marțiale pe care le învață ca să se bată cu alți copii la școală sau chiar cu adulții cu care au ceva de împărțit.

„Le explic că, de fapt, fac acest sport în primul rând pentru ei, pentru sănătatea lor fizică, mentală și emoțională. Îi fac să înțeleagă că pot folosi taekwondo doar ca să se apere, nu ca să se bată cu alți copii sau cu adulții”, punctează Rouaj.

La Galați, antrenorul din Maroc are o reputație de invidiat. Ori de câte ori părinții nu mai reușesc să comunice cu propriii copii, de regulă adolescenți între 13 și 15 ani, vin cu ei la sala lui Rouaj, unde antrenorul, cu răbdare, perseverență și disciplină, reușește să îi aducă pe calea cea bună.

„Îmi spun: ăsta e băiatul meu. Vedeți ce faceți, că nu mai reușesc să mă înțeleg deloc cu el. Adolescenții au o atitudine de genul <eu știu tot, voi nu înțelegeți nimic, fac ce vreau cu viața mea>”, povestește Rouaj.

Cu acești copii, el nu mai este antrenor, ci devine prietenul lor, le vorbește de la același nivel de gândire și încetul cu încetul încep să îl respecte. „Nu le este frică de o pedeapsă, ci au o teamă că m-aș putea supăra și nu am mai fi prieteni”, dezvăluie el.

Zeci de cupe și medalii naționale și internaționale

Un alt secret al succesului pe care Rouaj îl are cu copiii și adolescenții este că scoate energia negativă din ei și o canalizează către lucruri pozitive. În același timp le explică orice face cu ei, dar și la ce le vor folosi antrenamentele de arte marțiale în viață.

„Pe lângă faptul că taekwondo îi ajută să aibă o sănătate de fier, le este de ajutor și dacă pe viitor vor dori să lucreze la Poliție sau Jandarmerie. Inițial sunt foarte agitați, dar gradual se calmează, pe măsură ce le răspund la întrebările care îi frământă. Și părinții îmi spun că s-au calmat și pot în sfârșit să discute cu ei”, povestește antrenorul.

De altfel, mulți dintre tinerii antrenați de Rouaj Mourad sunt acum la Academia de Poliție, au devenit pompieri sau militari în armată. Antrenorul merge la sală pe puterea exemplului. Nu le cere elevilor săi nimic din ceea ce el nu a făcut sau nu a aplicat deja.

Copiii care ajung pe mâna lui stau mai puțin pe telefon și tabletă, și-au îmbunătățit semnificativ rezultatele la învățătură, în special la engleză, pentru că vorbește mult cu ei în această limbă, se odihnesc mai mult și au o minte foarte disciplinată.

Rezultatele la arte marțiale vorbesc, de altfel, de la sine. Elevii lui Rouaj au câștigat de-a lungul anilor zeci de cupe și medalii în clasamentul general la cele mai importante competiții de taekwondo din țară și din lume.

Când ajung la o competiție de arte marțiale în străinătate sunt imediat recunoscuți ca „echipa din Galați”.

Rouaj Mourad antrenează și copii cu sindromul Down, fiind, de altfel, singurul antrenor din România care pregătește în prezent micuți cu nevoi speciale la taekwondo. Este ceea ce în limbaj de specialitate se numește Para Taekwondo. „Visul meu este să am o echipă de copii cu sindrom Down cu care să ajung la olimpiada de taekwondo”, mărturisește cu emoție antrenorul.

Cozonacul și mămăliga sunt favoritele lui

Marocanul se declară îndrăgostit de cozonac și mămăligă, care îi plac la nebunie. „Numărul unu este cozonacul. Elevii mei știu de asta și se întrec de sărbători să facă cozonaci alături de părinți și să mi-i dăruiască. Mămăliga îmi place la fel de mult. Când mergeam la țară, lăsam grătarul și mâncam mămăligă cu brânză sau cu ouă”, povestește cu umor Rouaj.

Și sarmalele, și ciorba de burtă sunt pe lista lui de preparate românești favorite. Din țară l-au impresionat orașele Târgu-Mureș, Drobeta Turnu Severin, Alba Iulia, Brașov și Sinaia, pe care le-a vizitat în deplasările sale prin țară la competițiile de taekwondo.

Când s-a mutat din Dubai la Galați, Rouaj Mourad a lăsat acolo cinci antrenori care duc acum mai departe tradiția artelor marțiale. Același vis îl are acum și pentru orașul de la malul Dunării și vorbește mult cu elevii lui ca să îi convingă să nu plece în străinătate după terminarea studiilor.

„Dorința mea este ca unul din copiii pe care îi antrenez să obțină prima medalie mondială sau olimpică pentru România la taekwondo. Vreau ca elevii mei să devină, la rândul lor, antrenori și să ducă mai departe acest sport”, este provocarea lui Rouaj Mourad pentru copiii pe care îi antrenează.