Berzele îngrijite iarna trecută în Vrancea, la un centru de reabilitate a faunei, au ajuns în Polonia

Eliberarea exemplarelor de berze care au fost reabilitate s-a făcut în luna aprilie, de Ziua Pământului, în situl Natura 2000, în Lunca Siretului Inferior, din zona localităţilor Bilieşti-Suraia-Vânători.

În luna aprilie, împreună cu Garda Națională de Mediu, reprezentanți de la Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) au eliberat mai multe berze îngrijite peste iarnă în Centrul de reabilitare și salvare a faunei sălbatice.

Eliberarea exemplarelor reabilitate s-a făcut în situl Natura 2000, în Lunca Siretului Inferior, iar timp de jumătate de an biologii nu au avut nicio informație despre berze. Asta până vineri, când s-a primit un mesaj din Polonia.

„Ieri am primit un mesaj foarte fain de la Centrala Ornitologică Română: una din berzele noastre a fost văzută în Polonia, fiind recunoscută după inelul de monitorizare pe care i l-am pus când am eliberat-o. În activitatea noastră, încercăm să monitorizăm toate animalele eliberate! Fie că am pus zgărzi cu transmisie prin satelit la râși, crotalii la căprioare sau inele la păsări, bucuria noastră a fost mare de fiecare dată când un animal salvat de ACDB a fost regăsit în natură”, au precizat reprezentanții Asociației pentru Conservarea Diversității Biologice.

Vorbim de opt berze reabilitate si îngrijite la Centrul de la Petreşti, cu ajutorul şi implicarea directă a Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu din Botoşani, cea mare parte dintre ele fiind incapabile să zboare şi să supravieţuiască peste iarnă în natură.

La ACDB, au fost tratate, îngrijite şi adăpostite aproape 7 luni, până s-au refăcut complet pentru a se bucura de reîntoarcerea în natură.

Nu sunt singurele berze salvate la Centrul de reabilitare și salvare a faunei sălbatice. În anul 2019, trei berze, botezate Costică, Floarea şi Adam, s-au electrocutat în drum spre țările calde pe liniile de transport a energiei electrice, dar au fost îngrijite şi au fost ulterior eliberate.

Până în prezent, peste 500 de animale au fost tratate în Centru si s-au întors în natură.

Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice a fost înfiinţat în anul 2007 de Asociaţia de Conservare de Diversităţii Biologice (ACDB), un ONG care protejează mediul şi fauna, pe amplasamentul fostei grădini zoologice de la Petreşti, la câţiva kilometri de Focşani.

Centrul este primul autorizat din România specializat în tratarea şi reabilitarea mai multor specii de animale sălbatice aflate în dificultate,