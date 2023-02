Condamnare pe viață pentru tânărul care și-a ucis fosta iubită din gelozie. „Dacă polițiștii o ajutau la timp, nu era în pământ“

Crima din Baia de Fier (Gorj) a avut loc în anul 2021. O tânără de 19 ani a murit înjunghiată de fostul ei iubit, la doar trei zile după ce depusese împotriva bărbatului o plângere la Poliție, plângere pe care, însă, n-a luat-o nimeni în seamă.

Ionela Martin, în vârstă de 19 ani, din localitatea gorjeană Baia de Fier, a avut o relație timp de 11 luni cu Raymond Căldăraru, în vârstă de 20 de ani. Fata a ales să se despartă de acesta când și-a dat seama că este nu doar gelos, ci și extrem de violent.

Tânărul nu a acceptat, însă, despărțirea. A început să o urmărească și să o amenințe cu moartea. Speriată, fata a depus mai multe plângeri la poliție. Ultima plângere a fost depusă cu trei zile înainte ca fata să fie omorâtă.

„Dacă polițiștii o ajutau, fata mea nu era în pământ. Am depus plângere, am spus că este urmărită, amenințată, am spus că este amenințată inclusiv cu moartea. Polițiștii ne-au spus că nu pot face nimic, decât dacă-l prind în flagrant", a povestit ziariștilor Simona Martin, mama tinerei omorâte, la câteva zile după tragedie.

Cum s-a întâmplat totul

Procurorii care au instrumentat cazul au stabilit ce s-a întâmplat în 14 spre 15 iulie 2021, în jurul orelor 00.20. Raymond Căldăraru a urmărit-o pe fosta iubită, iar când a văzut-o în compania altui tânăr s-a năpustit asupra ei.

„Suspectul a coborât din autoturismul său, s-a înarmat cu un briceag, pe care l-a scos din portiera autoturismului, situată în dreptul scaunului șoferului, s-a îndreptat spre autoturismul în care se afla victima.

Aceasta din urmă a fugit către autoturismul unui alt martor, încercând să-şi asigure scăparea prin intrarea în acel autoturism, însă nu a reușit, întrucât suspectul a doborât-o la pământ, s-a poziționat deasupra acesteia şi a ridicat brațul înarmat cu briceagul şi a aplicat cu intensitate mai multe lovituri victimei în zone vitale, care au condus ulterior la decesul acesteia", au menționat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj în rechizitoriu.

Bărbatul a urcat-o în mașina personală și a fugit cu victima plină de sânge spre Târgu Jiu.

„Imediat după aplicarea loviturilor, dar înainte de a interveni decesul victimei, suspectul a transportat-o pe aceasta în interiorul autoturismului său, lipsind-o în mod ilegal de libertate, după care a demarat cu viteză şi a transportat-o până în municipiul Târgu Jiu, pe strada România Muncitoare, la locuința unei alte persoane”, se mai arată în rechizitoriu.

Trei apeluri la numărul de urgență la 112

Tânărul care o însoțea pe Ionela Martin a sunat la 112 la orele 00.23 și a sesizat faptul că, în comuna Baia de Fier, sat Cernădia, un bărbat a coborât dintr-un autoturism marca BMW de culoare gri, fiind înarmat cu un cuțit și se îndreaptă amenințător spre o femeie.

După numai 3 minute, la orele 00.26, acelaşi tânăr a apelat, din nou, numărul de urgenţă 112 și a spus că femeia fusese înjunghiată. După alte 4 minute, la orele 00.30, un alt martor a sunat, iarăși, la 112 și a relatat ce se întâmplase.

Mașina criminalului a fost la doar două străzi de Poliția Municipiului Tg-Jiu. Pe bancheta din spate, fata de numai 19 ani era deja decedată.

În octombrie 2022, magistrații gorjeni au dispus condamnarea pe viață a bărbatului. Raymond Căldăraru a făcut contestație, însă magistrații Curții de Apel Craiova nu i-au dat câștig de cauză. Decizia este definitivă.