O turistă a dezvăluit, într-un videoclip publicat pe TikTok, cât a plătit pentru un cârnat, trei mici, jumări și cartofi la Târgul de Crăciun din Craiova. Femeia a gustat din fiecare produs și s-a declarat încântată.

Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile încă din 15 noiembrie, iar oamenii sunt așteptați cu diverse preparate gustoase, dar și cu produse tradiționale.

Pentru un cârnat, trei mici, jumări și o porție de cartofi o tânără a spus, pe TikTok, că a trebuit să scoată din buzunar suma de 75 de lei. „Foarte bun. Cum făcea mama acasă. Să avem poftă”, a spus aceasta.

Clipul a devenit viral, iar internauții și-au exprimat părerea în legătură cu suma plătită pentru mâncarea comandată. Unii au considerat că prețurile de la târgurile de Crăciun sunt piperate: „Foarte scump, cu 75 de lei îmi iau un kg de cârnați, o cutie de mici, 3 bucăți de ceafă, 1 kg de cartofi și fac eu acasă”, a comentat o persoană. Alta a spus că: „De 75 lei mănânc la restaurant și nu stau în frig și sunt servit. Au luat-o razna”, iar alta a adăugat că: „De 75 de lei iei 2-3 caserole de mici…”.

„Nici pe bulevardul Champs-Élysées nu costă atât”, a mai spus o persoană.

Alții au susținut că prețurile sunt mult mai mari la târgurile de Crăciun din străinătate. „Ieftin. La târgurile de Crăciun din Germania un cârnat costă 8 euro” sau „De 15 euro la Viena bei un pahar mic de vin fiert și un covrig”.

Târgul de Crăciun de la Craiova a obţinut şi anul acesta locul al doilea în competiţia „Best Christmas Markets in Europe”, organizată de European Best Destinations. Pe primul loc s-a clasat Târgul de Crăciun din Gdansk.

Târgul de Crăciun din Craiova se remarcă nu doar ca unul dintre cele mai frumoase din Europa, ci și prin dimensiunea sa impresionantă. Acesta se desfășoară pe o suprafață de peste 280.000 de metri pătrați, ceea ce îl transformă în unul dintre cele mai mari evenimente de Crăciun, a transmis Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, pe Facebook.

Printre atracțiile de neratat se numără cea mai înaltă sanie zburătoare a lui Moș Crăciun din Europa de Est, un patinoar spectaculos și o roată panoramică ce oferă priveliști memorabile.

Orașul este luminat de milioane de beculețe care creează o atmosferă feerică, iar căsuțele pictate manual adaugă o notă de autenticitate și farmec.