Eliza Samara, performanță uluitoare: a câștigat a 5-a oară Liga Campionilor la tenis de masă

Eliza Samara (35 de ani) a intrat în istorie după ce a câștigat Liga Campionilor pentru a cincea oară, la tenis de masă, din care ultimele trei consecutiv. Componenta echipei naționale de tenis de masă a reușit vineri seară o performanță incredibilă, cucerind din nou trofeul în cea mai importantă competiție intercluburi.

Echipa sa, KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, s-a impus în finală cu 3-1 (6-3 la general, după dubla manșă), în fața clubului francez Etival ASRTT. De remarcat că la formația poloneză sunt legitimate 3 sportive de origine asiatică și românca noastră. ”Faptul că sunt prima sportivă din România care câștigă de cinci ori Liga Campionilor mă face să fiu tare mândră de mine și de munca pe care am depus-o de când m-am apucat de tenis de masă, la cinci ani”, a declarat Eliza Samara pentru SportsNet.

Chiar dacă a ajuns la 35 de ani, sportiva se gândește deja la al 6-lea titlu de Liga Campionilor: ”Mă bucur mult pentru acest succes, orice titlu câștigat este mai mult decât binevenit. Sperăm că va veni la anul al șaselea trofeu. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și m-au susținut necondiționat, fetelor din echipă, antrenorilor, fanilor, federației și partenerilor”, a spus Eliza Samara, potrvit SportsNet.

”Au fost momente când n-am știut cum să servesc”

Finala s-a jucat în sistem tur-retur, iar în prima manșă, din Franța, echipa poloneză s-a impus la limită, 3-2, pentru ca în manșa secundă să câștige cu 3-1. Partidele au fost echilibrate și cu multe răsturnări de scor, după cum explică Eliza: ”Meciul meu a fost pe muchie de cuțit. Am condus, adversara a revenit, apoi a condus ea și la 2-2 la seturi a avut 3-1, am revenit apoi de la 5-3 si la 5-5 aveam serviciul. Au fost momente în care efectiv nu am știut cum să servesc acel punct decisiv pentru meci”. A câștigat setul decisiv cu 6-5 și a adus un punct de aur formației sale.

Patru titluri cu aceeași echipă

”În fracțiunile acelea de secundă mă gândeam să dau lung, să dau cu mult efect ... A fost dificil, dar bine că a ieșit așa cum ne-am dorit și am câștigat”, a mai spus Eliza Samara, care a concluzionat: ”A fost un sezon de Liga Campionilor foarte lung și greu. Noi am avut din ianuarie o jucătoare în minus, omul nostru numărul 1, Han Ying, care a fost operată și, practic, am dus această parte a competiției în doar trei jucătoare.

Suntem foarte omogene și ne înțelegem foarte bine, atât când suntem în programul echipei, cât și în afara lui. Am trei colege asiatice, Han Ying, Fu Yu și Xiaoxin, dar nu există bariere lingvistice, pentru că noi comunicăm în engleză”, a mai spus Samara.

”Tricolora” a câștigat Liga Campionilor prima dată în 2015, cu Fenerbahce Istanbul. Au urmat patru titluri cu aceeași echipă, KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg: în 2019, în 2022, în 2023 și anul acesta