Proteste în curtea unei biserici din Constanța, împotriva demolării unor anexe. Preotul paroh, un personaj extrem de controversat

Poliţiştii constănţeni au fost chemaţi, miercuri dimineaţă, să domolească spiritele încinse ale enoriaşilor de la o biserică din Constanţa. Scandalul a pornit de la decizia administraţiei locale de a dărâma câteva anexe ale lăcaşului de cult, chiar în preajma Crăciunului.

Miercuri, poliţiştii locali fost solicitaţi să intervină după ce în curtea unei biserici din Constanţa, situată în zona fostelor Galerii Soveja, pe strada Ștefăniță Vodă, a izbucnit un scandal încă de la primele ore ale dimineţii.

Totul a pornit de la o decizie a autorităţilor constănţene de a demola mai multe anexe care au fost ridicate ilegal, fără niciun fel de autorizație, în curtea lăcaşului de cult, relatează presa locală.

Astfel, mai multe utilaje ale administraţiei locale au fost trimise pentru a începe demolarea, dar muncitorii s-au lovit de protestele enoriaşilor, revoltaţi de o asemenea măsură chiar în preajma Crăciunului. Mai mult, o femeie s-a pus în faţa lor, pentru a salva anexele care urmau să fie puse la pământ.

Atunci a fost solicitată intervenţia poliţiei locale din Constanţa, care i-a îndepărtat pe protestatari, iar utilajele au început demolarea anexelor construite fără autorizaţie.

Sursă video: A.I.

„Este o biserică ce se află aici de 22 de ani. Este un sacrilegiu! De două săptămâni a început acest proces de intimidare. Am fost anunțați doar verbal. Abia alaltăieri am primit decizia de demolare și astăzi s-a pus dispoziția de demolare fără a ne înștiința. Cred că este un abuz foarte mare din partea Primăriei. Am făcut un memoriu de extindere a terenului. Aici este munca oamenilor din cartier, care l-au votat pe domnul primar. Nu dorim să fim părtași la acest sacrilegiu.

Noi facem o slujbă în această clădire și nu vom ieși. Să demoleze cu noi înăuntru. Avem proces în instanță”, a declarat preotul bisericii.

Enoriaşii sunt şi ei revoltaţi, mai ales că acţiunea de demolare a început chiar cu o săptămână înainte de una dintre cele mai mari şi mai aşteptate sărbători creştine, Naşterea Domnului. În plus, mulţi dintre ei au făcut donaţii pentru construirea acestor anexe, iar acum nu pot accepta că acestea vor fi puse la pământ.

Cine este preotul paroh Radu Cristian Herțeg

Preotul Radu Cristian Herțeg, parohul bisericii, este un personaj extrem de controversat, el fiind înanul 2022 condamnat la 2 ani şi 11 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și complicitate la efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

El a depus, însă, o contestaţie împotriva deciziei definitive a Curții de Apel Cluj şi, în cele din urmă, instanța a admis această contestație și a încetat procesul penal pentru că, între timp, a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Decizia controversată a ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de a-l numi paroh la Biserica „Sf. Antonie cel Mare” din Constanţa a fost criticată la acea vreme de presa locală şi a stârnit numulţumiri în rândul unor enoriaşi.

„Este un preot credincios, râvnitor, plin de înțelepciune și plin de echilibru”, spunea ÎPS Teodosie despre preotul care a trecut prin arestul DIICOT şi a fost inculpat într-un dosar cu un prejudiciu de 1.343.355 de euro, 63.596,25 de USD şi 45.911,70 de lei.

Potrivit anchetatorilor, preotul Radu Cristian Herţeg, ar fi avut rolul de „săgeată“ în cadrul grupului infracţional, în sensul că el era cel care retrăgea din bănci banii proveniţi din activitatea infracţională. Ulterior, a început el însuşi să racoleze alte persoane, pe care le-a determinat să-şi deschidă conturi bancare în care să primească sume de bani provenind din transferuri frauduloase, contra unui comision de aproximativ 25% din sumele retrase.

„Atunci când activitatea infracţională a inculpatului a încetat datorită faptului că funcţionarii bancari s-au sesizat cu privire la caracterul fraudulos al tranzacţiilor, acesta a continuat să comită fapte de sprijinire a grupului, atrăgând în activitatea infracţională alte persoane, şi a continuat să îşi reţină o parte din comisionul aferent retragerilor pe numele noilor «săgeţi» racolate de el“, se arată în rechizitoriu.