Primar condamnat penal, lăsat fără funcție și trimis să muncească fără plată la Delfinariul din Constanța

Curtea de Apel Constanța a decis să îl condamne pe celebrul primar din Medgidia la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, fie la primăria Medgidia, fie la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii.

Decizia Curții de Apel Constanța dată astăzi, 10 octombrie a.c., este definitivă.

Valentin Vrabie a fost trimis în judecată în anul 2020, în baza unui rechizitoriu al Parchetului Curții de Apel Constanța.

Procurorii au reținut că primarul din Medgidia a emis un certificat de atestare fiscală în favoarea unei firme, atestând prin fals intelectual că această nu ar fi avut datorii restante către bugetul local. În realitate, firma în cauză, deținută de omul de afaceri Ilie Hondoreanu, avea datorii restante către bugetul localității, de aproximativ 16 mii de lei. Omul de afaceri, potrivit unor surse Ilie Hondoreanu urmă să vândă un imobil de pe rază localității Medgidia, însă ar fi trebuit că, înainte de Tranzacție să achite taxele și impozitelor locale.

Primarul le-a fi cerut funcționarilor din subordinea să să emită certificatul cu zero datorii, însă cum aceștia au refuzat înscrisul a fi fost întocmit de primarul din Medgidia. Prejudiciul este de aproximativ 16 mii de lei, bani pe care omul de afaceri îi avea de dat la bugetul orașului Medgidia.

Inițial judecătorii din Medgidia l-au condamnat pe primar pentru fals intelectual la un an și șapte luni de închisoarea cu executare.

Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Constanța care a decis să mențină pedeapsa însă să suspendeze executarea, stabilind un termen de încercare de doi ani, cu anumite condiții. Valentin Vrabie nu are voie să fie ales sau să dețină funcții publice, ceea ce lasă, în prezent, Medgidia fără primar. De asemenea, trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune pentru a presta muncă în folosul comunității, fie în cadrul primăriei Medgidia, fie la Muzeul de Sfinte ale Naturii Constanța.

Solutia pe scurt: „În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală: Admite apelul penal declarat de inculpatul Vrabie Valentin împotriva sentinţei penale nr. 1164 din data de 28.06.2022, pronunţată în dosarul penal nr. 4316/256/2020, al Judecătoriei Medgidia. Desfiinţează în parte hotărârea atacată şi rejudecând, dispune: Înlătură dispoziţiile art. 60 Cod penal, privind executarea în regim de detenţie a pedepsei de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată inculpatului Vrabie Valentin.

Menține condamnarea de un an și 7 luni închisoare aplicată inculpatului Vrabie Valentin. În baza art. 66 alin. 1, lit. a și b Cod penal, interzice inculpatului Vrabie Valentin, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară.

Conform art. 65 alin. 1 și 3 cod penal, interzice inculpatului Vrabie Valentin, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat cu titlu de pedeapsă accesorie. Constată suspendată de drept executarea pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a și b Cod penal pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei de un an și 7 luni închisoare, pedeapsa accesorie urmând a se executa în caz de anulare sau revocare a suspendării pedepsei aplicate. În temeiul art.91-art.92 alin.(1) Cod penal: Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată inculpatului Vrabie Valentin.

În temeiul art. 92 alin. 1 Cod penal: Stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei decizii. În temeiul art.92 alin.(3) Cod penal: Pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere şi va executa obligaţiile ce îi revin, după cum urmează: - cele prev. de art.93 alin.(1) lit.a)-e) Cod penal: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta. b) să primească vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa. c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea. d) să comunice schimbarea locului de muncă. e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă, - în temeiul art.93 alin.(2) Cod penal, obligaţia: -să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate; - în temeiul art.93 alin.(3) Cod penal, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța sau Primăria mun. Medgidia prin Serviciul Monitorizare Servicii Publice şi Direcţia de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Medgidia, instituţie ce va fi desemnată de către Serviciul de Probaţiune Constanţa în condiţiile legii.

Măsurile se comunică Serviciului de Probaţiune Constanţa în a cărui rază teritorială domiciliază inculpatul. În temeiul art.96 Cod penal şi art.404 alin.(2) Cod procedură penală: Pune în vedere condamnatului că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere, nu execută obligaţiile impuse sau săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei.

Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate în măsura în care nu contravin prezentei. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată, după redactare, astăzi, 10.10.2023, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.(1) cod procedură penală. ÎN OPINIE MINORITARĂ, în sensul achitării inculpatului Vrabie Valentin, în temeiul art. 16 al.1 lit. b C.pr.pen, ambele teze”.