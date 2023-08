La Mangalia va avea loc prima ediție a Cupei României la Beach Water Polo

În perioada 1-3 septembrie, în Portul Mangalia, va avea loc prima ediție a Cupei României la Beach Water Polo (polo de plajă).

Echipe din prima şi a doua divizie la polo se vor bate pentru câştigarea primului trofeu oficial al acestei discipline.

Poloul de plajă a fost introdus în premieră anul acesta în cadrul Jocurilor Mondiale de plajă, jocuri care se desfăşoară din patru în patru ani. Beach Waterpolo-ul este un sport de echipă jucat în ape deschise fiind foarte asemănător cu jocul de polo pe apă olimpic.

Echipele sunt formate din patru jucători (trei jucători de câmp şi un portar) plus maxim trei rezerve. Jocul este foarte rapid şi spectaculos datorită dimensiunilor mici ale terenului (15 metri lungime cu 10 metri lăţime).

„Anul trecut am lansat acest proiect, organizând un prim turneu pilot odată cu triatlonul «Fără Asfalt». Ca urmare a succesului acelui turneu, cu sprijinul Federaţiei Române de Polo, am pus bazele primei competiţii oficiale din România a acestei discipline. Pentru mine, acest proiect are o însemnătate mare reprezentând felul meu de a mulţumi acestei discipline care m-a transformat în omul şi sportivul care sunt azi“, a declarat Paul Georgescu, preşedintele Asociaţiei Ice Swimming & Open Water.