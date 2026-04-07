Două fete, de 14 și 15 ani, date dispărute, și-au bătut joc de resursele Poliției: „S-au sustras identificării, ca să nu revină la domiciliu”

Poliția Constanța a tras marți, 7 aprilie, un semnal de alarmă, după ce două fete de 14 și 15 ani, date dispărute, au îngreunat în mod deliberat operațiunile de căutare, ascunzându-se de echipele mobilizate. Zeci de polițiști, tehnică de calcul și mijloace de transport au fost implicate ore întregi într-o acțiune contracronometru, menită să prevină o posibilă situație gravă.

Potrivit instituției, alerta a fost dată luni, în jurul orei 12:30, când a fost semnalată dispariția celor două minore din municipiul Constanța.

„Polițiștii constănțeni au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a două minore, în vârstă de 14 şi 15 ani, din municipiul Constanţa. Având în vedere vulnerabilitatea specifică vârstei, s-a declanşat imediat o operaţiune de amploare, fiind alertaţi şi mobilizaţi zeci de poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa, Unităţii Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, Poliţiei municipiului Mangalia, precum şi specialişti din cadrul Serviciilor de Siguranţă Rutieră, Criminalistic şi Siguranţă Transporturi”, se arată într-un comunicat al Poliției Constanța.

„Efortul poliţiştilor a fost însă îngreunat în mod deliberat de către persoanele căutate”

Ancheta a arătat însă că adolescentele, deși conștiente de amploarea căutărilor, au ales să se ascundă pentru a evita întoarcerea acasă:

„Efortul susţinut al poliţiştilor a fost însă îngreunat în mod deliberat de către persoanele căutate. Din verificările efectuate a reieşit faptul că minorele, deşi conştiente de amploarea căutărilor şi de prezenţa efectivelor de poliţie în teren, au ales să se sustragă identificării, ascunzându-se cu scopul explicit de a nu reveni la domiciliu. Deşi misiunea s-a încheiat cu succes prin găsirea acestora şi predarea lor către familie, în prezenţa reprezentanţilor DGASPC Constanţa pentru consiliere de specialitate, acest comportament ridică serioase semne de întrebare asupra înţelegerii gravităţii unei astfel de situaţii”.

„Capacitatea de intervenție la urgenţe reale, unde viaţa cetățenilor poate fi în pericol iminent, poate fi afectată”

Poliția subliniază că gestionarea unui caz de dispariţie nu reprezintă doar o procedură administrativă, ci o cursă contra cronometru în care fiecare secundă contează.

„Atunci când resurse vitale - zeci de agenţi, tehnică de calcul şi mijloace de transport - sunt blocate într-o acţiune de căutare a unor persoane care evită activ salvarea, capacitatea de intervenţie la alte urgenţe reale, unde viaţa cetăţenilor poate fi în pericol iminent, poate fi afectată. Siguranţa publică este un parteneriat între autorităţi şi comunitate, iar gesturile de sfidare a eforturilor instituţionale nu fac decât să fragilizeze acest echilibru”, se mai arată în comunicat.

„Recomandăm familiilor să acorde o atenţie sporită stărilor emoţionale ale adolescenţilor”

Instituția recomandă familiilor să apeleze la consiliere preventivă, pentru a evita episoade care pot pune presiune nejustificată pe echipele de intervenție:

„Facem un apel către părinţi, tutori şi tineri deopotrivă pentru o comunicare deschisă şi responsabilă. Este esenţial ca minorii să înţeleagă că poliţia este un aliat, nu un adversar, iar alertarea inutilă sau îngreunarea procedurilor de căutare reprezintă un act de iresponsabilitate care poate avea consecinţe indirecte tragice asupra altor semeni care au nevoie urgentă de sprijinul nostru. Recomandăm familiilor să acorde o atenţie sporită stărilor emoţionale ale adolescenţilor şi să apeleze la consiliere preventivă pentru a evita astfel de episoade care, dincolo de implicaţiile legale, pot pune sub presiune nejustificată sistemul de ordine publică”.







