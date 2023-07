Surpriză de coșmar pentru o șoferiță. „Nu știu dacă mai e în mașină, se refugiase sub capotă”

O șoferiță a tras o spaimă serioasă pe când se afla la volanul mașinii sale și s-a trezit cu o creatură nemaivăzută de ea la parbriz.

Tânăra s-a panicat și a oprit mașina când a văzut pe neașteptate un șarpe la prabriz. Reptila a încercat apoi să se ascundă sub capotă, după care s-a făcut nevăzută. Totuși, șoferița a avut prezență de spirit și reușit să-i facă o fotografie, după care s-a adresat membrilor grupului Fauna României - Conservare prin educaţie, pentru a afla ce fel de șarpe i-a ieșit în cale.

„Bună ziua! M-am trezit cu el la parbrizul mașinii, în mers, plecând din zona Orșova. Nu am poză mai clară, doar atât am reușit să imortalizez. Încă nu știu dacă mai este în mașină, se refugiase sub capotă și apoi nu l-am mai văzut. Este posibil sa fie vipera ammodytes?”, a întrebat tânăra.

Părerile membrilor grupului au fost împărțite. În timp ce unii au spus că cel mai probabil ar fi vorba de o viperă, alții s-au gândit la alte specii de șarpe.

„Aș zice Natrix tessellata (n.r. - șarpe de apă neveninos)”, a spus cineva. „Tiparul de pe burta dă și denumirea în engleză «dice snake»”, a spus un altul, moment în care altcineva i-a răspuns, tot pe forum: „Îmi pare rău, dar mie nu mi se pare că se vede tiparul de pe burtă. Ce vedem pare o laterală.”

A fost momentul în care a comentat din nou autoarea postării inițiale: „Mulțumesc mult pentru răspunsuri. Am ajuns acasă, juvenilul nu s-a mai arătat, sper sa fi fugit în câmp, unde am oprit sa îl alung.”

„E un șarpe de casă sau șarpe de apă. Aș merge mai degrabă cu șarpe de casă”, „Șarpe de apă (Natrix tesellata)” și „Inițial și eu am zis că este natrix și nu aș avea nicio problemă cu el, însă la zoom pe poză am văzut romburile depărtatate și fiind pui mi s-au părut prea pronunțate pentru un natrix”, au fost alte opinii, la care s-a mai adăugat una: „Există variabilitate foarte mare la specia asta, exista 3 morfe distincte de culoare la noi și multe variații pentru fiecare.”