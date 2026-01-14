search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Motivul pentru care au existat probleme cu plata biletelor prin POS în mijloacele de transport în comun din Cluj. Anunțul oficial al CTP

Compania de Transport Public Cluj (CTP) anunță că în urma unui update a sistemului de plată prin POS, tariful biletelor achiziționate în mijloacele de transport public a fost modificat automat la 4 lei în loc de 3,5 lei. Problema a afectat 10% din tramvaiele, troleibuzele și autobuzele CTP.

„În urma unui update al sistemului de plată prin POS, a fost identificată o eroare tehnică ce a afectat aproximativ 10% din flota de mijloace de transport în data de 13.01.2026. Din cauza acestei erori, tariful a fost modificat automat la 4 lei în loc de 3,5 lei, tariful corect și valabil. În cursul acestei dimineți, 14 ianuarie, furnizorul serviciilor de plată a efectuat un nou update al terminalelor POS, iar eroarea a fost remediată. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create și vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru a oferi servicii de calitate”, transmit reprezentanții CTP Cluj. 

Compania de Transport Public a luat și alte măsuri pentru călătorii care deja au fost afectați de această problemă.

„Călătorii care au achitat un tarif mai mare decât cel normal sunt rugați să trimită dovada plății la adresa de e-mail sugestii@ctpcj.ro , în vederea restituirii diferenței de tarif. Informațiile utile pentru publicul călător, cu privire la serviciul de transport public din Cluj-Napoca, sunt publicate în mass-media locală, pe site-ul companiei www.ctpcj.ro, în aplicația de mobil  www.tranzy.ro și paginile social media Facebook și Instagram ale companiei, în vederea unei informări actualizate. Vă mulțumim pentru înțelegere”, au adăugat reprezentanții CTP Cluj.

