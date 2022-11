Manelistul Culiță Sterp se afla și sub influența drogurilor în momentul accidentului din Cluj

Manelistul Culiță Sterp, care și-a distrus mașina, joi, 17 noiembrie, în jurul orei 02:00, într-un accident produs în Cluj, se afla și sub influența unor substanțe psihoactive. Astfel, potrivit IPJ Cluj, anchetatorii au extins urmărirea penală și pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive.

„Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, conform comunicatului IPJ Cluj.

Manelistul a fost adus la audieri, vineri, în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

„Nu o să declarăm nimic, ancheta este în curs de desfășurare. O să îi lăsăm pe domnii procurori să-şi facă treaba", a afirmat avocatul manelistului.

„La locul evenimentului rutier, conducătorul auto a fost testat doar cu aparatul etilotest, însă la unitatea medicală i-au fost recoltate probe biologice și în vederea identificării substanțelor interzise”, potrivit IPJ Cluj.

În autovehiculul manelistului nu au fost găsite plicuri cu substanțe interzise.

Pe numele lui Culiță Sterp a fost deschis dosar penal, după ce a fost implicat într-un accident rutier și a plecat de la fața locului. Rezultatele etilotestului au arătat o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru 60 de zile, după ce fusese reținut pentru 24 de ore.