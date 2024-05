Încep Zilele Clujului. Peste 100 de activități în peste 40 de locuri din oraș

Zilele Clujului încep joi, 30 mai, cu o seară dedicată clujenilor de toate vârstele. Timp de patru zile, vor fi organizate peste 100 de activități în peste 40 de locuri din oraș. Transportul în comun va fi funcționa până după miezul nopții.

Sărbătorim comunitatea clujeană timp de 4 zile cu peste 100 de activități în peste 40 de locuri din oraș. Zilele Clujului încep joi, 30 mai, cu o seară dedicată clujenilor de toate vârstele. În centrul orașului, în Piața Unirii, vor concerta Iuliana Beregoi, Cargo și Irina Rimes. La 21.45 va avea loc un spectacol de drone, lasere și proiecție video mapping. Pe strada Mihail Kogălniceanu vă așteaptă Festivalul Gastronomic Internațional, momente artistice și concerte, iar strada Universității va fi un spațiu al artei și al muzicii cu multe momente speciale.

Vineri, elevii școlilor clujene vor cânta din nou împreună în cadrul evenimentului „Copiii Europei” de la ora 17.00 în Piața Unirii. Începând cu ora 20.30 vom avea o seară dedicată artei dramatice, unde actorii Teatrului Național Cluj-Napoca vor pune în scenă spectacolul „Sânziana și Pepelea” de Vasile Alecsandri. Pe strada Mihail Kogălniceanu începe Festivalul Multiculturalității – Ethnicity, un spațiu ideal pentru consolidarea relațiilor dintre multiplele culturi ale comunității noastre.

Sâmbătă, 1 iunie, sărbătorim împreună Ziua copilului. De la ora 11.00 va avea loc Parada Zilelor Clujului, după care continuăm cu seara de muzică clasică, de la ora 19:00, în Piața Unirii. Pe strada Iuliu Maniu va avea loc Midnight Snack. Activitățile din Parcul Central continuă, la fel și concertele din Piața Muzeului. În parcurile Armătura, Feroviarilor, Grigore Alexandrescu, 14 iulie precum și în cele două baze sportive din oraș vor avea loc ateliere științifice, jocuri sportive, spectacole pentru cei mici și multe alte activități pentru întreaga familie.

Duminică are loc Crosul Universităților Clujene, iar începând cu ora 12:30 Regalul Folcloric. Ateliere pentru întreaga familie vor avea loc în Baza sportivă Gheorgheni și Baza sportivă „La terenuri”, iar activitățile cultural-artistice continuă la Centrul de Tineret, Turnul Pompierilor și la Turnul Croitorilor, în timp ce distracția și relaxarea cuprinde tot orașul, în cadrul activităților pregătite.

În Parcul Central vă așteaptă Festivalul de vin, zona de concerte, Târgul Meșterilor Populari, Tabăra Nomadă, Zona de aventură alături de zeci de ateliere și activități pentru întreaga familie. în Piața Muzeului vor avea loc concerte, iar strada Potaissa găzduiește din nou evenimente de înscenare istorică. Malurile Someșului și plaja urbană vă invită la relaxare într-un cadru de vacanță. Ca de-obicei, fiecare va avea parte de relaxare și distracție la Zilele Clujului!

Întregul program poate fi gsit aici.

Transport prelungit cu transportul în comun

Cu ocazia a celei de a XII -a editie a Zilelor Clujului, care se desfasoara in municipiul Cluj-Napoca timp de 4 zile, in perioada 30 mai – 2 iunie 2024 , C.T.P. Cluj-Napoca S.A. prelungeste programul de transport in comun pe urmatoarele linii : Linia 3, Linia 5, Linia 6, Linia 9, Linia 21, Lina 24B, Linia 25, Linia 30, Linia 31 si Linia 35, ultimele plecari avand loc in jurul orelor 23:30. Va fi prelungita si linai de tramvai 102, Bucium – B-dul Muncii. Astfel ultimele plecari pe linia 102 din Bucium vor fi la ora 23:00, 23:20 respectiv din statia Gheorghe Baritiu spre B-dul Muncii la orele 23:15 , 23:35.

Vor putea fi utilizate mijloacele de transport in comun care deservesc liniile de noapte si care conecteaza Zona Centrala cu cartierele: Zorilor, Grigorescu, Manastur, Marasti, Gheorghieni, Piata Garii si Aeroport.

Ore de plecare din cartierul Zorilor, L54N: 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00

Ore de plecare din cartierul Grigorescu, L54N: 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00

Ore de plecare din cartierul Manastur, L25N: 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00

Ore de plecare din cartierul Gheorghieni, L25N: 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00

Ore de plecare din Aeroport, L5N: 22:50, 23:20, 23:50, 00:20, 00:50

Ore de plecare din Piata Garii, L5N: 22:50, 23:20, 23:50, 00:20, 00:50