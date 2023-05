Imagini de infarct pe un bloc din Cluj: „Atenție la copiii dumneavoastră!” VIDEO

Doi copii au fost suprinși plimbându-se pe acoperișul unui bloc din comuna Florești, județul Cluj. La un moment-dat, unul s-a apropiat foarte mult de marginea acoperișului, riscând să facă.

„Atenție la copiii dvs!!!”, a scris o clujeancă din comuna Florești, Carmen Rus, pe un forum dedicat problemelor din localitate, și a postat două clipuri cu doi minori care se plimbă pe acoperișul unui bloc cu 4 etaje.

Postarea a fost comentată de zeci de clujeni.

„Oare Poliția nu-i poate pedepsi pe părinții ce nu au grije de acești copii inconștienți,ce își pot pierde viață în ori ce clipa de neatenție ? Cum de Președintele și Administratorul de Aș. nu a luat masuri de blocarea ieșirii pe acoperiș?”

„În 1990 era ceva normal, ba unii chiar făceau plaja pe bloc, acuma e ceva de speriat :))”.

„Eu nu cred că părințîi știu ce fac copiii lor, ar trebui să fie bătuți în cap să îi "împingă" la o moarte sigură. Bine că nu s-a întâmplat o tragedie”.

„Ferească Dumnezeu! Bine că nu a căzut.... Prostălăul, putea cădea pe vreo mașină parcată și îi mai făcea și pagubă omului nevinovat”.

„Eu zic că chiar dacă copiii au coborât și sunt ok și sunt convinsa că este așa cei care știu mai exact unde este blocul respectiv să anunțe poliția...ei o să știe ce este de făcut să caute părinții etc și o să îi avertizeze legat de situația respectivă..deoarece nu este ok pe viitor zic...ei o să mai facă chestia asta și sunt sigură că părinții habar nu au”

„S-a apelat serviciul unic 112 dacă se cunoaște exact adresa? Trebuie intervenit urgent, copiii sunt inconștienți. Doamne ferește de o nenorocire!”

„La blocurile din Luxor 2, nu este prima data când niște copii care locuiesc în pod au ieșit la plimbare pe acoperiș..”.

Tănăr căzut de la etajul 4

Zilele trecute, un tânăr a căzut de la etajul 4 al unui bloc din cartierul clujean Mănăștur.

Pompierii clujeni au intervenit, duminică dimineața, în jurul orei 6.00, după ce au fost alertați că un tânăr amenință că se aruncă de pe un bloc, situat pe str. Câmpului, cartierul Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca.

Intervenția s-a efectuat cu o autospecială pentru intervenție rapidă și comandă, o autospecială pentru intervenție și salvări de la înălțimi și două echipaje SMURD, a transmis ISU Cluj.

Din păcate, salvatorii au ajuns după ce acesta a căzut de pe bloc. L-au găsit pe tânăr întins pe sol, lângă un bloc de 4 etaje. Acesta prezenta multiple traumatisme, era în stare de conștiență, însă nu era cooperant. Pacientul a primit primul ajutor calificat și asistență medicală de urgență de la echipajele SMURD și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii clujeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Poliția Cluj a precizat că în jurul orei 05.30, un tânăr de 20 de ani, ar fi căzut de la înălțime de pe un imobil.

Anchetatorii anunță că este vorba despre o persoană care consumase droguri, relatează Știri de Cluj.

„Pacientul prezintă traumatisme la nivel cervical și pulmonar. A fost evaluat în Unitatea de Primiri Urgențe, iar în momentul de față se află în stare critică la compartimentul de terapie intensivă neurochirurgie, pentru monitorizare și îngrijiri de specialitate”, au transmis pentru „Adevărul”, reprezentanții Spitalului Județean Cluj.