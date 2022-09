Ferenc Bone, profesorul criminal de la Cluj, trimis în judecată. Riscă 20 de ani de închisoare

Bone Ferenc, fostul profesor care și-a ucis iubita pentru că a refuzat să se mărite cu el, va ajunge în fața judecătorilor. Reținut în mai, arestul preventiv i-a fost prelungit.

Fost cadru didactic la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Ferenc Bone (43 de ani) a recunoscut că a omorât-o pe prietena sa, Beata Molnar. Acesta le-ar fi declarat procurorilor că o iubea foarte mult pe Beata şi că a strâns-o de gât când s-au certat, fără să-şi dea seama că asta îi va cauza moartea. Cu cadavrul în mașină, el s-a plimbat apoi prin două județe, apoi l-a aruncat pe un teren viran.

Originar din Arad, Ferenc Bone a fost găsit, în seara zilei de 26 mai, de poliţiştii bihoreni în cartierul Velenţa din municipiul Oradea, lângă o Gară CFR de triaj, unde cel mai probabil că dormea într-un vagon dezafectat. El a fost adus la Tribunalul Cluj, unde s-a emis inițial o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele său. O zi mai târziu, pe 27 mai, era arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Această măsură a fost prelungită succesiv pe parcursul urmăririi penale. Acum, el a fost trimis în judecată, iar procesul său va începe la Cluj. Acum, el riscă până la 20 de ani de închisoare.

Are antecedente

Ferenc Bone are antecedente privind violența domestică. Mai mult, arădeanul are și o condamnare cu suspendare la un an și trei luni de închisoare, pentru agresarea unei alte foste partenere. Există și martori care au vorbit cu anchetatorii despre comportamentul său violent.

„La acest moment există trei femei, două care au dat declaraţie, şi a treia despre care inculpatul i-a spus cuiva că a strâns-o de gât, despre care se poate afirma că au fost agresate de inculpat în aceeaşi modalitate în care victima M. B. a fost ucisă. În mod cert, o persoană care este bănuită de faptul că a sugrumat patru femei este o persoană care este periculoasă pentru societate în general, dar mai ales pentru potenţialele partenere. Agresiunile faţă de fostele prietene s-au accentuat pe măsură ce trecea timpul şi avansa relaţia, atât dacă analizăm situaţia unei singure femei, cât şi dacă vom compara agresiunile exercitate faţă de toate în funcţie de ordinea relaţiilor. Totul a culminat cu presupusa ucidere a ultimei partenere”, susţin judecătorii, care au explicat și de ce s-a considerat necesară măsura arestului preventiv.

„Măsura arestului preventiv este necesară deci pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, dar şi pentru prevenirea unor infracţiuni contra vieţii ori a integrităţii corporale a unei persoane”, se arată în decizie.

De asemenea, spun judecătorii, măsura este însă necesară şi pentru înlăturarea riscului de sustragere de la proces, respectiv a riscului de fugă.

După uciderea Beatei, Ferenc Bone a încercat să-și piardă urma. În primul rând și-a lăsat telefonul în apartamentul lui, iar pe al victimei l-a închis şi l-a abandonat lângă blocul în care aceasta locuia. „Ambele manevre împiedică urmărirea traseului parcurs şi depistarea cu ajutorul metodelor tehnologice a locaţiei în care autorul se află. În al doilea rând, s-ar fi debarasat de cadavru într-o zonă din alt judeţ, unde existau extrem de puţine posibilităţi ca acesta să fie găsit înainte de a fi devorat de animalele sălbatice”, mai susţin magistraţii.

Judecătorii arată că doar analiza extrem de minuţioasă a camerelor ce supraveghează traficul rutier şi experienţa profesională a organelor de urmărire penală a făcut posibilă depistarea cadavrului într-un timp util şi apoi găsirea inculpatului în vagonul dezafectat de la periferia municipiului Oradea.

Filmul unei crime șocante

În motivare se arată cum s-a petrecut fapta: „În perioada 21/22.05.2022, la o oră nestabilită, dar în intervalul 18:30 – 02:58, deplasându-se cu autovehiculul marca Dacia cu nr. ... pe mai multe trasee pe arealul comunelor Gilău, Beliş, Răchiţele, Mărgău, Căpuşu Mare, Dealu Mare, Mănăstireni, Mărişel, Măguri (jud. Cluj), la un moment dat, a exercitat agresiuni fizice asupra victimei Molnar Beata, respectiv i-a comprimat căile aeriene superioare, manevre care au condus la decesul victimei prin asfixie mecanică”.

În continuare, se menționează următoarele: „După săvârşirea faptei, s-a întors în Cluj-Napoca, iar ulterior s-a deplasat către Oradea, a transportat cadavrul victimei M. B. în autovehiculul anterior menţionat, iar în intervalul orar 07.57 – 10.41 (22.05.2022) l-a abandonat într-un areal dintre localităţile Corniţel şi Borod, jud. Bihor, pe un drum lăturalnic, în spatele unei staţii de carburanţi dezafectată, denumită popular <C>”.