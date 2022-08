Descoperire neașteptată în mașina unui curier. „Putea să facă infarct de spaimă”

Un curier a rămas șocat să descopere în mașina de lucru un șarpe, în timp ce căuta un colet pentru a-l preda destinatarului. După ce depășit momentul de spaimă teribilă, bărbatul a alertat poliția.

Un curier a rămas șocat să descopere în mașina de lucru un șarpe, în timp ce căuta un colet pentru a-l preda destinatarului. După ce depășit momentul de spaimă teribilă, bărbatul a alertat poliția.

Descoperirea a avut loc vineri, 26 august, în mașina unui curier care transporta diverse colete. Bărbatul a oprit la un moment dat în comuna Florești, la câțiva kilometri de Cluj-Napoca, pentru a căuta un colet, moment în care a observat că nu era singur în mașină.

Un „călător” neașteptat reușise să se strecoare printre colete, într-un moment incert, când curierul nu a observat nimic. „Putea să facă infarct de spaimă”, au spus colegii lui, care au relatat felul în care fost făcută această descoperire neașteptată. Bărbatul și-a stăpânit panica și a sunat în cele din urmă la numărul unic de urgență.

La fața locului au ajuns în scurt timp reprezentanții jandarmeriei, pentru a gestiona siguranța zonei, urmați la scurt timp și de un membru al Organizației pentru Protecția Mediului și Combatarea Braconajului, herpetolog. Doar câteva minute a mai durat până când specialistul în reptile a reușit să prindă fără probleme animalul și l-a predat la un centru de specialitate.

„În după-amiaza zilei de 26 august, în urma unui apel 112, care semnala prezența unui șarpe in habitaclul unui autovehicul de transport colete, în Comuna Florești, un echipaj al Inspectoratului Județean de Jandarmi Cluj s-a prezentat la fața locului pentru a gestiona siguranța zonei.

La scurt timp, un membru al Organizației pentru Protecția Mediului și Combatarea Braconajului a venit în sprijinul acestora, iar după multe eforturi de căutare, reptila aparținând unei specii neveninoase, a fost identificată în zona șoferului și prinsă în siguranță, urmând a fi trimisă centrului de specialitate din cadrul Facultății de Biologie, a UBB Cluj. Vivariul UBB Cluj-Napoca.Pe această cale, ne adresăm celor care sunt puși în situații similare, încurajându-i să ne anunțe sau sa apeleze numărul unic de urgențe, 112, fără a intra în contact cu animalele, vătămarea sau uciderea acestora reprezentând faptă penală”, au informat reprezentanții Organizației pentru Protecția Mediului și Combatarea Braconajului.

Șerpii, printre animalele detestate de români

Într-o postare pe Facebook, reprezentanții organizației au explicat și ce au de făcut cei care se confruntă cu probleme similare și au reamintit și consecințele legale pe care le are uciderea unui animal. Aceștia au mai precizat că mulți români consideră că șerpii nu merită să trăiască și nu ezită să îi omoare.

„Printre multiplele cazuri de salvare a animalelor sălbatice, in care am reușit să intervenim sau contribuim cu ceva, nu se prea regăsesc reptilele, șerpii mai ales. Ne explicăm asta doar prin prisma viziunii inguste a unor concetățeni, care decid care animale merită să trăiască și care sunt urâte, necurate, nedorite. Vedem adesea pe drumuri și poteci, șopârle/specia năpârcă, făcute bucăți sau rănite accidental de utilajele agricole, dar și vipere, dușmanul absolut.

Credem că pe perioda verii este aproape imposibil să nu întâlnești un șarpe in preajma locuinței, a ieșirii în natură sau la câmp. Ei bine, nu am auzit nicăieri vreo solicitare de relocare sau pur și simplu, întrebări despre ce specie ar fi acel șarpe. Au fost cazuri numeroase cu vulpi, păsări sau căprioare in pericol, chiar si lilieci, după cum reiese din postări si din imaginile atașate. Aici am observat o creștere a interesului și a spiritului civic, dar care lasă încă mult loc de îmbunătățire.

Reamintim consecințele legale pe care le are uciderea unui animal, nu doar sălbatic. Acestea sunt de natură penală și dacă sunteți martorii unui asemenea eveniment, va rugăm să sunați la 112 sau dacă fapta nu mai poate fi cercetată la fața locului, să depuneți o plângere scrisă către poliție, pe site-ul Poliției Române, la secțiunea petiții”, au scris reprezentanții Organizației pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului.