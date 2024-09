Experimentele șocante ale unui monstru violator. I-a scos unei femei „toți dinții și ambele buze”. „Are 30 de ani, dar arată de 50”

O femeie de 30 de ani fost ținută captivă într-un hambar pentru „experimente”, timp de patru ani, de un monstru violator. Detaliile anchetatorilor sunt terifiante.

Mateusz Jach, 35 de ani, a fost acuzat săptămâna trecută de abuz mental, fizic și sexual, după ce femeia a ajuns la spital pentru a fi tratată pentru un umăr dislocat. Iar relatarea sa despre ceea ce s-a întâmplat în timpul anilor de captivitate sugerează că Jach făcea „experimente” pe ea, potrivit dailymail.

Abuzatorul riscă până la 25 de ani de închisoare, fiind comparat cu unul dintre cei mai cunoscuți criminali austrieci, Josef Fritzl, care și-a ținut fiica captivă timp de 24 de ani, având șapte copii cu ea.

Femeia a povestit cum a fost violată și torturată în mod repetat. Atunci când a fost examinată de medici, aceștia au constatat că tratamentul brutal la care fusese supusă îi provocase „leziuni faciale atât de grave, încât își pierduse toți dinții și nu mai avea buze, în timp ce restul corpului era acoperit de o serie de escoriații și cicatrici”.

Tânăra a mai fost internată în spital în timpul anilor în care a fost ținută captivă, însă îi era teamă de răpitorul ei și nu a povestit despre situația îngrozitoare prin care trece. Săptămâna trecută a ajuns la spital cu fața atât de grav desfigurată, iar medicii au alertat poliția.

„Ea este într-o stare foarte gravă, atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic. Din ceea ce am auzit, fata nu are buze acum din cauza a tot ceea ce i-a făcut. Fața ei este acoperită de vânătăi și are doar o gaură deschisă [unde se află gura ei] fără buze. Femeia a spus că el făcea un fel de test pe ea. Făcea experimente pe ea. Încerca diferite lucruri pe ea”, au povestit surse apropiate anchetei.

S-au cunoscut pe o aplicație online

Unul dintre cei care au văzut-o săptămâna trecută a declarat că, deși avea doar 30 de ani, părea să aibă „mai bine de 50”, din cauza stării sale fizice.

Cei doi s-ar fi cunoscut pe o aplicație de dating, în 2019. Malgorzata Jach a dus-o într-un hambar de animale dezafectat de la o fermă unde locuia cu părinții săi.

Acolo victima a fost supusă violului, bătăilor și ar fi fost stropită cu apă de fiecare dată când nu reușea să îndeplinească cerințele presupusului ei agresor.

Deși hambarul se afla pe o stradă rezidențială liniștită din Gaiki, la câțiva pași de casa părinților lui Jach și de casa unui vecin, nimeni nu a auzit niciun țipăt.

„Din cauza copacilor care înconjoară hambarul din față nu am putut vedea nimic și nu am avut nicio suspiciune. Probabil că poliția știe că există un fel de izolare fonică acolo”, au spus vecinii.