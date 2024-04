Zeci de solarii, distruse de vânt. Pagube mari într-un bazin legumicol al Munteniei VIDEO

Vântul a făcut prăpăd în cel mai mare bazin legumicol din județul Buzău. Zeci de solarii din comuna Glodeanu Sărat au fost distruse, luni, de rafalele puternice, iar pagubele se ridică la sute de milioane de lei. În câmp, forța vântului a avut puterea unui uragan.

În solarul familiei Preda, din satul Pitulicea (Buzău), munca era în toi când s-a pornit urgia.

„Plantam răsaduri, iar când a început vântul am luat toate ustensilele și am plecat acasă. Am ajuns acasă, am pus perna pe cap, dezamăgit, iar când am revenit la solarii am văzut că era zob tot”, a declarat Gogu Preda, legumicultor.

Tot solarul a fost sfâșiat în cele câteva ore de vreme extremă. Oamenii plantau răsadurile de fasole și dovlecei. S-a ales praful de tot. „Uitați cum a rupt dovlecii. Uitați, dovleacul e rupt de aici”, se plânge fermierul din satul Pitulicea.

La câteva străzi distanță, o altă familie a văzut cum toată munca se năruie sub forța vijeliei. În tot bazinul Glodeanu Sărat, solariile au fost distruse unul câte unul. „Folia asta trebuia să vină peste tot dar a luat-o și a dat-o vântul unde e casa băiatului. A fost furtună puternică”, arată Lucia Cristea, legumicultor.

Multe dintre răsadurile plantate au fost rupte sau pârjolite, iar legumicultorii nu știu dacă vor mai putea recolta ceva.

Fermierii din Glodeanu Sărat pot depune solicitări pentru despăgubire la primărie. Până vor primi ajutorul, ei trebuie să-și repare solariile cu surse proprii, cât mai repede.

„Paguba e de vreo 60 de milioane de lei vechi. Folia e foarte scumpă. Apoi trebuie să plătești oamenii, dă-le mâncare, că altfel nu fac treabă. E pierdere mare”, se plânge Barbu Preda, producător de legume din Glodeanu Sărat.

Bazinul legumicol Glodeanu Sărat este cel mai mare din județul Buzău, iar mulți dintre agricultori au contracte de desfacere cu lanțurile de hipermarketuri din capitală.