Secretul longevității românilor din Carpații de Curbură. Locul unic înconjurat de munți de sare FOTO

În lume sunt foarte puține "zonele albastre", cu aer curat, nepoluat, recunoscute pentru longevitatea localnicilor. Una dintre ele, chiar dacă nedeclarată oficial, se află la Curbura Carpaților, în comuna Mânzălești, din județul Buzău, unde fiecare gură de sare e terapie pură.

În satele din comuna buzoiană Mânzălești găsim mulți octogenari și nonangenari, oameni neatinși de boli serioase. Ușor de explicat, spun specialiștii Geoparcului „Ținutul Buzăului”: oamenii locului trăiesc pe un munte de sare și fiecare gură de aer le este pură terapie.

Comuna Mânzălești, aflată pe Valea Slănicului, este înconjurată de maluri albite de sarea care se află la suprafața solului. Vin să ia saramura din izvoarele care țâșnesc ici-colo atât sătenii de pe vale, cât și gospodari din tot județul.

Nea Ion, de exemplu, pune apa sărată în vase, în toată casa, pentru a respira aerul iute. „Pentru noi, astmaticii ăștia, este numai bună sarea asta. E sănătate curată”, spune nea` Ion.

„La noi nu sunt bolnavi de astm sau de nervi”

Teoria ne este confirmată de localnicul de aproape 90 de ani, dar și de ceilalți bătrâni care, deși mulți au peste 80 de ani, sunt sănătoși tun.

„La noi nu sunt bolnavi de astm sau de nervi. Au fost făcute măsurători și s-a ajuns la concluzia că zonele acestea cu sare la suprafață sunt zone propice vieții. Dacă te lingi pe buze, simți gust de sare”, ne explică Cecilia Petrescu, învățătoare și custode al Muzeului „Timpul Omului”, din Mânzălești.

Doamna Petrescu, fost cadru didactic, ne spune că în satele răsfirate ale Mânzăleștiului sunt foarte mulți nonagenari și chiar localnici trecuți de suta de ani. Unul dintre ei este Gică Baciu, un veteran de 101 ani care încă muncește în grădină.

Oamenii de aici trăiesc mult datorită aerului nepoluat, aerosolilor, dar și hranei curate, din ogradă, spune Cecilia Petrescu. Tocmai datorită acestor condiții și doamna Stana Drăgulin crede că a atins vârsta de 90 de ani.

„Mult am mai trăit și îmi este și rușine să spun vârsta. Dar dacă Dumnezeu mă ține, nu am ce face. Aici se mănâncă sănătos, muncim cât de mult putem, chiar dacă nu prea mai am putere în picioare. Mâncăm bine, din astea naturale, din curte, legume proaspete, brânză de la vacile noastre”, ne spune Stana Drăgulin.

În gospodăriile din Mânzălești, precum cea a doamnei Stana, unde viețuiesc trei generații ale familiei sale, saramura care iese din pământ este folosită la murături, la conservarea cărnii și nu numai.

„Noi o folosim la pusul murăturilor, pusul verzei, la șunca de porc pe care o ține fragedă, moale. Și baie se face în sare, împotriva reumatismului”, ne spune Găbița Anghel, fiica doamnei Stana.

Longeviva comunitate a atras atenția specialiștilor

Vechea și longeviva comunitate de pe Valea Slănicului le-a atras atenția specialiștilor Geoparcului UNESCO „Ținutul Buzăului”, care i-au dedicat comunei Mânzălești numeroase articole și reportaje de promovare turistică. Cea mai recentă referire apare în „Ținutul, bucată cu bucată”, o revistă online care prezintă personaje, reţete şi povești savuroase din zonă.

„În peregrinările noastre prin Ţinutul Buzăului, am descoperit comunități unice. De exemplu, acum cinci ani, o comună aflată pe un munte de sare ascundea un procent mai mare de nonagenari decât celebrele zone albastre ale lumii, recunoscute pentru longevitatea localnicilor lor. În Mânzăleşti, cu o populație de 2.000 de locuitori, depășeau 40 de nonagenari și doi centenari”, este unul dintre pasajele publicației ”Ținutul, bucată cu bucată”.

Specialiștii găsesc explicația longevității mânzăleștenilor în faptul că oamenii locului sunt înconjurați de munți de sare și fiecare gură de aer le este pură terapie cu aerosoli.

„Oamenii din Mânzălești trăiesc mult datorită aerului nepoluat, hranei curate, din ogradă, muncii și mișcării necontenite (relieful deluros îi obligă să urce și să coboare constant), credinței lor profunde și posturilor ținute cu sfințenie. Dar mai au un secret: beneficiază de aerosoli salini, deoarece locuiesc pe un munte de sare. (...) De fapt, întreaga zonă a Geoparcului este una a longevităţii, poate şi pentru că aici încă s-a păstrat un stil de viaţă sănătos, adânc legat de ritualurile agricole şi de tradiţiile milenare”, scriu autorii revistei ”Ținutul, bucată cu bucată”.

Frumoasele coline din Mânzăleşti, acoperite de mantia albă de sare, oferă peisaje spectaculoase. Este motivul pentru care inclusiv satele sale mai izolate au început să fie curtate de familii care vor să se stabilească aici.

Comuna se află la aproximativ 50 de kilometri de Buzău, în Subcarpaţii de Curbură. Zona a stârnit pasiuni şi în trecut. Fermecat de peisajele rurale, Alexandru Vlahuţă i-a dedicat unuia dintre satele comunei Mânzălești un întreg capitol în cunoscuta sa operă „România pitorească“.