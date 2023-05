Miedul de Pătârlagele, licoarea zeilor pe care un buzoian a relansat-o într-o variantă modernă

Miedul, cea mai veche licoare alcoolică din lume, este rezultatul fermentării mierii de albine. Dacă este amestecată cu apă şi lăsată o vreme, se transformă în hidromel, băutură apreciată din vechi timpuri. O mică parte dintre crescătorii de albine produc băutura şi pentru comercializare, iar printre aceștia este și buzoianul Mihai Negoţ. Produce o variantă modernă de hidromel, slab alcoolizată.

După ce s-a stabilit în Pătârlagele, oraş din judeţul Buzău, Mihai Negoţ a început să crească albine, din curiozitate, apoi şi-a dezvoltat o mică fabrică în care mierea capătă arome şi texturi deosebite. A început cu şapte variante de miere la borcan, toate amestecate cu fructe sau nuci sălbatice. Ulterior, a adăugat în portofoliul de produse ”primitive” o băutură veche, miedul.

„În loc să fermentăm cerealele, ca în cazul berii, sau fructele, ca în cadrul cidrului, fermentăm mierea de albine și iese mied sau hidromel, care este probabil prima băutură fermentată din lume. Noi facem o variantă mai slab alcoolizată, ce nu s-a mai făcut până acum. Îl lăsăm cu alcoolemie mai mică, pentru a fi alternativă la consumul de bere, cidru, să fie ușor de consumat cu orice ocazie”, spune Mihai Negoț, producător de mied.

Miedul este cea mai veche licoare rezultată în urma fermentării, apărută în urmă cu peste 6.000 de ani, înaintea băuturilor produse din struguri, fructe sau cereale. Sortimentul modern are însă mai puțină dulceață și o aromă distinctă.

„Această licoare a trecut prin toată istoria. A fost băutura zeilor la greci, iar celții aveau un râu din mied care trecea prin paradisul lor. Noi avem o variantă cu miere, drojdie și un hamei care dă o aromă de soc, să fie o rețetă cât se poate de autohtonă, cunoscută de toți românii. E o băutură naturală”, declară tânărul investitor.

Mihai Negoț mărturisește că ideea afacerii cu această băutură i-a venit după ce a băut într-un restaurant din Anglia mied cu un conținut de alcool asemănător berii sau cidrului.

„Văzând acolo că se consumă, am zis că trebuie să facem și noi așa cu mierea noastră. Ne-am apucat să fermentăm, am testat la târguri, lumea a apreciat și asta ne-a dat curaj să deschidem afacerea. În 2018 am început și anul trecut, în noiembrie, am terminat fabrica. Ne-a luat mult să învățăm cum să fermentăm, cum să facem ca dulceața reziduală să nu fie nici prea mică, nici prea mare, numai bună de consumat”, spune Mihai Negoț.

Miedul are un gust distinct de miere, precum vinul, iar dulceaţa lui poate varia, în funcţie de cât de sec este. Băutura nu are doar un gust deosebit, ci şi multiple indicaţii terapeutice, fiind bogat în vitaminele B, minerale, aminoacizi şi monoxid de azot. Mihai Negoț spune că această băutură poate fi produsă în variante multiple, cu tărie și arome diferite.

Reţeta pentru obţinerea hidromelului este uşoară, iar ingredientele sunt la îndemâna oricărui apicultor. Este nevoie de miere, polen crud şi apă normală. Procesul seamănă cu cel al obţinerii vinului, mierea fiind sursa zahărului care dă alcoolul. Mierea căpăcită se lasă o săptămână, două la fermentat, se mai amestecă, apoi iese propolisul de pe căpăceală şi se face fermentaţia. Se pune polen crud ca să fermenteze.